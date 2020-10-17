У Мінську 17 жовтня відбулись одразу дві акції – "Марш молодості" та жіночий марш. У першому заході брали участь студенти. За попередніми підрахунками правозахисників, затримали близько 40 осіб.

У Мінську затримували переважно студентів

У студентському марші взяли участь близько 150 осіб. Про це інформує "Наша Ніва".

До теми У Мінську – марші жінок та студентів: силовики жорстко затримують молодь – фото, відео

Вони зібрались близько обіду та рушили до центру столиці. Біля станції метро "Площа Перемоги" їх перестріли силовики і почали затримання.

Серед тих, кого посадили в автозак, були і журналісти:

фотограф Вадим Заміровский,

кореспондент Tut.by і БелаПАН Всеволод Зарубін,

кореспондентка Onliner Дарія Спєвак.

Мінські правоохоронці зазначили, що медійників в РУВС привезли, аби перевірити документи. Щодо жіночого маршу у центрі Мінська, то там затримань не було.

Дивіться відео затримання студентів: