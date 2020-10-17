Затримання в охопленому протестами Мінську: скільки людей потрапили до рук силовиків
У Мінську 17 жовтня відбулись одразу дві акції – "Марш молодості" та жіночий марш. У першому заході брали участь студенти. За попередніми підрахунками правозахисників, затримали близько 40 осіб.
У Мінську затримували переважно студентів
У студентському марші взяли участь близько 150 осіб. Про це інформує "Наша Ніва".
До теми У Мінську – марші жінок та студентів: силовики жорстко затримують молодь – фото, відео
Вони зібрались близько обіду та рушили до центру столиці. Біля станції метро "Площа Перемоги" їх перестріли силовики і почали затримання.
Серед тих, кого посадили в автозак, були і журналісти:
- фотограф Вадим Заміровский,
- кореспондент Tut.by і БелаПАН Всеволод Зарубін,
- кореспондентка Onliner Дарія Спєвак.
Мінські правоохоронці зазначили, що медійників в РУВС привезли, аби перевірити документи. Щодо жіночого маршу у центрі Мінська, то там затримань не було.
Дивіться відео затримання студентів:
Що відбувається у Білорусі?Після 9 серпня – президентських виборів – в країні розпочались масові протести та страйки. Люди називали результати виборів та перемогу Лукашенка сфальсифікованими.
Акції жорстко розганяли спецпризначенці: в результаті кілька осіб загинули, ще більше ніж тисяча – постраждали.
Проте акції не вплинули на білоруську владу: 23 вересня Олександру Лукашенку провели таємну інавгурацію. Протести в країні продовжуються.