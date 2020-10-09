Затримка доплат для медиків: Шмигаль погрожує чиновникам звільненням
Камбін ініціює низку звільнень серед місцевих чиновників. Усе через затримку доплат для медиків, які лікують заражених COVID-19.
Кому загрожує звільнення
Звільнять деяких керівників Департаментів охорони здоров'я. Окрім того, догани винесуть главам обласних державних адміністрацій. Про це під час наради з керівництвом областей та РНБО заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє "Урядовий портал".
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Лікарі чекали грошей, при тому, що вони були виділені. НСЗУ підписувала контракти цілодобово і без вихідних. Якщо люди на місцях не хочуть працювати, будемо вдаватися до жорстких заходів,
– пригрозив Шмигаль.
Скільки медиків не отримали доплат
За словами прем'єра, проблему з доплатами медикам за вересень досі не вирішили. Чесно зароблені гроші не отримали медики у 160 лікарнях України.
Що зробив Шмигаль
Шмигаль звернувся до очільника МОЗ Максима Степанова з проханням підготувати відповідну інформацію. На її підставі Кабмін звернеться до Офісу Президента. Уряд проситиме притягнути до відповідальності посадовців, які не зуміли організувати своєчасні виплати державних грошей.