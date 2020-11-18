У Кабінеті міністрів пояснили причину, чому затримують виплати компенсації родинам медиків, які загинули від коронавірусу. Там зазначили, що йде тривале розслідування щодо кожного випадку.

Пояснення надала міністерка соціальної політики Марина Лазебна. Про це мовиться на сайті Міністерства соціальної політики.

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Розслідування проводить Державна служба з питань праці. Як зазначено, вже завершили слідство щодо 114 випадків. З яких визнали, що:

35 були пов'язані з виробництвом;

79 – не пов'язані.

За даними міністерки вже виплатили кошти 35 сім'ям загиблих медиків. Однак це лише менша частина. Ще розслідують 136 таких випадків.

В чому проблема

"Воно (розслідування – 24 канал) проводиться 2 – 3 місяці, але ми знаємо проблему. В комісію повинен входити такий професіонал як профпатолог, але їх на сьогодні в Україні одиниці, і це все стримує швидке розслідування", – пояснила глава Мінсоцполітики.

Вона сказала, що грошей у Фонді соцстрахування вистачає, і уряд готовий виплачувати їх родинам.

Довідка. Всередині жовтня 2020 року повідомляли, що з початку пандемії коронавірусу на компенсації заробітку медикам, хворим COVID-19, уже направили 3,2 мільйона гривень.

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