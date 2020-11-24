"Промприлад.Реновація" – колишній радянський завод, який став одним із найсучасніших міських просторів в Україні. Його діяльність вплинула на те, що Івано-Франківськ посів перше місце у рейтингу "Forbes Україна" як найсприятливіше українське місто для ведення бізнесу.

Історія цього проєкту – це успішна спроба перетворити колишній завод, що спеціалізувався на приладобудуванні, на місце, де панує унікальна екосистема співпраці та розвитку. Про його трансформацію та досягнення читайте в історії Ukraīner.

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"Промприлад" – яскравий приклад імпакт-інвестування, інвестицій у соціальний або економічний розвиток. На початок листопада 2020 року в проєкт залучені понад півтисячі інвесторів, які зробили внесок у понад 5,5 мільйонів доларів. Також залучили ще понад 780 тисяч доларів грантових коштів.



​Наразі "Промприлад" – це 6 200 квадратних метрів відремонтованої площі / Фото Ukraīner

"Наші західні партнери говорять, що нам вже фактично вдається вибудовувати інклюзивну економіку з виходом на інклюзивні проблеми суспільства", – зауважив Юрій Филюк, ініціатор проєкту.

Тут ми з'єднуємо різних представників населення, різних стейкхолдерів і будуємо цей проєкт так, аби усі інтереси усіх представників були враховані,

– запевнив він.

Зараз у "Промприладі" розміщується 25 компаній-резидентів. Кожна – унікальна та обов'язково поділяє загальні цінності цього міського простору.

Серед резидентів — школа танців, галерея сучасного мистецтва, мультимедіа-лабораторія, дитячі клуби неформальної освіти, урбан-лабораторія і навіть офіс Управління інвестиційної політики міста.

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Довідка. Ukraїner – волонтерський медіапроєкт, який у дослідницьких експедиціях відкриває справжню, несподівану, цікаву та автентичну Україну