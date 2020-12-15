Нещодавно у справі судді Майдану Віктора Кицюка відбулася цинічна насмішка з правосуддя та справедливості. Його вважають символом "кривосуддя". Замість тюрми та ганебного звільнення, Кицюка повністю виправдали та знову посадили у крісло судді Печерського суду.

Завдяки кому Віктор Кицюк повністю уникнув покарання та отримав можливість "кривосудити" довічно – у відеоблозі "Правосуддя по-новому" на 24 каналі.

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"Правосуддя" під час Майдану

Під час Революції Гідності понад 600 водіїв звинуватили у порушеннях, яких вони не вчиняли. Усе через те, що їхні автомобілі потрапили до списків учасників протестів. Тоді працівникам ДАІ дали вказівку скласти протоколи на усіх у списку про те, що вони начебто не зупинились на їхню вимогу.

Потім ці неправдиві документи відправляли до суддів, які на підставі вказівки з адміністрації Віктора Януковича масово позбавляли водіїв права керувати автомобілем, попри відсутність будь-яких доказів про порушення.

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Такі протоколи потрапили й до судді Печерського суду Віктора Кицюка. Важливо відзначити, що усі справи щодо автомайданівців розподілялись лише на 2 суддів – згаданого Кицюка та Оксану Царевич.



Царевич та Кицюк / Колаж 24 каналу

Це відбулось завдяки втручання в автоматизовану систему. Тобто керівництво суду свідомо обрало їх для засудження невинних і вони прекрасно усвідомлювали, що роблять. Сам розподіл робила рідна сестра Кицюка Людмила, яка досі працює помічником голови Печерського суду.

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Зокрема, Кицюк розглядав справу Михайла Черкасенка, який у той час, коли його начебто зупиняв працівник ДАІ, був вдома. У нього було 3 свідків, які це підтвердили у суді. Рапорт інспектора ДАІ взагалі був без підпису – простий листок паперу. Однак Кицюк відкинув усі докази невинуватості та позбавив його права керування авто на 6 місяців.

Як Кицюка карали за порушення

Після Майдану прокуратура довела масові фальсифікації інспекторів ДАІ, а Кицюку висунула звинувачення в ухваленні неправосудних рішень. На початку 2016 року справу передали до Шевченківського суду. Тоді Кицюку загрожувало до 8 років ув'язнення. Вже у вересні 2017 року Вища рада правосуддя відмовила йому у призначенні суддею, що означало його звільнення.

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Начебто все правильно і справедливо. Однак 27 листопада 2020 року Шевченківський суд повністю виправдав Кицюка. Водночас 3 грудня Вища рада правосуддя внесла президенту подання про призначення його суддею Печерського суду довічно. І все це з грубими порушеннями Конституції та попри протест громадськості.

Хто відповідає за виправдання судді

Поновлення та виправдання Кицюка на посаді очевидно є спланованою та узгодженою акцією, за якою стоять конкретні особи. Саме вони несуть за це повну відповідальність. Першочергово за виправдання Кицюка відповідає прокуратура. Під час розслідування встановлено достатньо доказів, які свідчать про вчинення ним злочину.

Щоправда, у справі припустилися багатьох помилок, які треба було виправляти під час судового розгляду. Спершу обвинувачення у суді представляв прокурор Віктор Шаповалов. Він просто "відбував номер і справу мляво розглядали" впродовж 4 років.

Хто почав "зливати" справу Кицюка

У травні 2020 року до справи долучився прокурор Віктор Яценко, який почав її активно "зливати". Він зробив усе, щоб суд зміг виправдати Кицюка за недоведеністю самого факту злочину.

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Для цього він не викликав ключових свідків, зокрема працівників ДАІ, які складали неправдивий протокол та працівників суду, які вручну розподіляли справу на Кицюка. Окрім того, він сприяв тому, щоб інших свідків допитали без потерпілого, а сам потерпілий не міг давати покази та викликати інших свідків.

Хто ще втрутився у справу

Ситуацію можна було б врятувати, якби прокуратура почала справді боротись за покарання Кицюка. Напередодні вирішальних судових засідань громадські організації звернулись до генпрокурорки Ірини Венедіктової з вимогою забезпечити належну роботу прокурорів.



Ірина Венедіктова / Фото Офісу Генпрокурора

Втім, вона не лише проігнорувала звернення, але й підвищила прокурора, який розвалив справу Кицюка. Зокрема, 23 листопада Венедіктова підписала наказ про призначення Яценка у генеральну інспекцію Офісу Генпрокурора.

Очевидно він виконав завдання та отримав заохочення. Зрозуміло одне – саме Венедіктова несе повну відповідальність за навмисний розвал прокуратурою справи Кицюка.

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До виправдання Кицюка активно долучилась і суддя Лідія Щебуняєва, яка розглядала його справу. Спершу усю "брудну" роботу виконала прокуратура, але потім до цього приєдналась і Щебуняєва.



Лідія Щебуняєва / Фото QHA

Саме вона відкинула усі мої клопотання про виклик свідків та відкладення розгляду. А справу розглянула у фантастичному для Шевченківського суду турборежимі.

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Зазвичай перерва між засіданнями тривала впродовж 2 – 3 місяців. Однак за останній місяць у справі відбулось аж 8 засідань. Щоб встигнути виправдати Кицюка до певної дати, довелось призначати справу на час, коли були заплановані інші слухання.

У результаті Щебуняєва провела фінальні засідання без участі потерпілого і його представника. Вже 27 листопада Кицюка повністю виправдали. Суддя вирішила, що наявні у справі докази не свідчать, що він щось порушив.

Чому суддя поспішала

Причиною є те, що Щебуняєва мала виправдати Кицюка до 3 грудня 2020 року, коли Вища рада правосуддя запланувала призначити його суддею на довічний термін. Саме ВРП відіграла ключову роль у поверненні Кицюка на посаду. При цьому зробила це з цинічним порушенням Конституції.

Річ у тім, що відповідно до Конституції таких суддів, як Кицюк, можна призначати лише за умови проходження ними оцінювання та підтвердження відповідності обійманій посаді. Однак він не пройшов це оцінювання, тому ВРП взагалі не мала права розглядати його кандидатуру. На цей факт звернув увагу колишній член Вищої кваліфікаційної комісії Андрій Козлов. На його думку, такі дії Вищої ради правосуддя взагалі містять ознаки злочину.

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Окрім того, 2 грудня Громадська рада доброчесності та ще 15 авторитетних громадських організацій публічно звернулись до ВРП з вимогою припинити вчиняти злочин та призначати суддів, які не пройшли обов'язкового оцінювання. Однак там повністю проігнорували ці звернення. Член ВРП Віктор Матвійчук повідомив, що не знайшов жодних фактів, які б свідчили про недоброчесність Кицюка.

Він також не вважає, що його призначення негативно вплине на авторитет правосуддя та довіру до суду. І байдуже, що громадськість називає Кицюка символом "кривосуддя", а його призначення – свідченням повного провалу судової реформи.

ВРП знову призначила Кицюка на посаду

Ще 3 роки тому представники ВРП вирішили, що Кицюк не може бути суддею, адже він засуджував невинних та грубо порушував закон. Тепер все змінилось. Йому навіть не поставили жодного запитання, чому він визнав винними непричетних до справи. Зате Кицюк "козиряв" вироком Шевченківського суду про його виправдання, хоча він ще не набув чинності.

Згодом на сайті ВРП пояснили, що просто виконали рішення Верховного Суду, який за позовом Кицюка скасував попередню відмову ВРП призначити його суддею. Тільки там забули розповісти, що це більш ніж сумнівне рішення набуло чинності, бо ВРП його навіть не оскаржила, хоча мала це зробити. Тобто саме цей орган забезпечив скасування свого попереднього рішення щодо Кицюка й призначення його на посаду.

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Цікаво те, що Кицюка призначили одноголосно. Тобто у ВРП не знайшлося жодного члена, який би вважав, що він не може бути суддею. Очевидно, для ВРП найважливіше значення має інше – здатність судді виконати будь-яку вказівку влади. Саме з таких суддів і формує суди чинна Вища рада правосуддя.

Чому важливо говорити про цю справу

Якщо ми закриємо очі на ці знущання з правосуддя та збережемо чинну ВРП, то не лише повністю втратимо шанс на справжню судову реформу, але й повернемось до кривосуддя часів Януковича.

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Ми не маємо права цього допустити, тому боротьба за чесні суди триває, а справедливість однозначно переможе.