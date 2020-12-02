Завдяки меткомбінатам у Маріуполі проблем з киснем немає, там встановили три кисневі станції
Металургійні комбінати Маріуполя продовжують допомагати медикам у боротьбі із коронавірусом і поставляють у лікарні життєво необхідний кисень.
У Маріупольській лікарні №9 уже завершені роботи із встановлення 3 додаткових кисневих станцій та підключено 90 точок подачі кисню. Група Метінвест направила на ці цілі майже 9 мільйонів гривень.
Зараз в лікарні розгорнуто 112 кисневих точок, а в роботі ще 90. Нам це роблять не зупиняючи процес лікування, ми просто переводимо хворих з відділення до відділення. Ми абсолютно не маємо проблем з киснем, навіть є близько 30 – 40 вільних точок, тобто немає необхідності їх використовувати,
– розповів головний лікар Маріупольської міської лікарні №9 Олександр Железняк.
Кисневі станції обладнані сигналізацією, а подача кисню – безперебійна. Кисень до медзакладу двічі на тиждень доставляють працівники металургійного комбінату імені Ілліча.
"З Фондом Ріната Ахметова поставлено 15 високоякісних апаратів штучної вентиляції легень, які стоять в реанімаційних відділеннях лікарень, які борються з ковідом. Забезпечуються засобами індивідуального захисту працівники реанімаційних бригад, працівники центру першої медико-санітарної допомоги. На безоплатній основі поставлено більше ніж 20 тисяч експрес-тестів", – поділився директор департаменту охорони здоров'я Маріупольської міськради Андрій Ремпель.
За словами медиків, у лікарнях Маріуполя є резерв ліжок та кисню на випадок збільшення кількості хворих.
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