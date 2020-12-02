Металургійні комбінати Маріуполя продовжують допомагати медикам у боротьбі із коронавірусом і поставляють у лікарні життєво необхідний кисень.

У Маріупольській лікарні №9 уже завершені роботи із встановлення 3 додаткових кисневих станцій та підключено 90 точок подачі кисню. Група Метінвест направила на ці цілі майже 9 мільйонів гривень.

Зараз в лікарні розгорнуто 112 кисневих точок, а в роботі ще 90. Нам це роблять не зупиняючи процес лікування, ми просто переводимо хворих з відділення до відділення. Ми абсолютно не маємо проблем з киснем, навіть є близько 30 – 40 вільних точок, тобто немає необхідності їх використовувати,

– розповів головний лікар Маріупольської міської лікарні №9 Олександр Железняк.

Кисневі станції обладнані сигналізацією, а подача кисню – безперебійна. Кисень до медзакладу двічі на тиждень доставляють працівники металургійного комбінату імені Ілліча.

"З Фондом Ріната Ахметова поставлено 15 високоякісних апаратів штучної вентиляції легень, які стоять в реанімаційних відділеннях лікарень, які борються з ковідом. Забезпечуються засобами індивідуального захисту працівники реанімаційних бригад, працівники центру першої медико-санітарної допомоги. На безоплатній основі поставлено більше ніж 20 тисяч експрес-тестів", – поділився директор департаменту охорони здоров'я Маріупольської міськради Андрій Ремпель.

За словами медиків, у лікарнях Маріуполя є резерв ліжок та кисню на випадок збільшення кількості хворих.