У 2020 році група "Метінвест" першою з України стала лідером традиційного щорічного конкурсу IIRSM Risk Excellence Awards, який проводить Міжнародний інститут з управління ризиками та безпекою праці.

Вона перемогла в номінації "Програма змін року".

Як переконаний менеджер з інновацій та проєктів "Метінвесту" Павло Окара, перемога в конкурсі стала можливою завдяки системному підходу в галузі охорони праці та промислової безпеки, повідомляє "Мінпром". Серед фіналістів 2020 року були, зокрема, такі широко відомі бренди як PepsiCo, Fujitsu, Multiplex Middle East і інші.

Повідомляється, що група "Метінвест" подала заявку на конкурс у лютому 2020 р. і за результатами першого відбіркового етапу увійшла до фінального шорт-листа своєї номінації разом із компаніями Howdens Trade Health & Safety Team і QuinnIndustrial Holdings. А вже у фіналі експерти IIRSM присудили перемогу саме українському претенденту.

Як відзначили в "Метінвесті", для участі в конкурсі компанія презентувала свої досягнення в сфері охорони праці станом на кінець 2019 року, а також показала плани на майбутнє. Уже в процесі вибору переможців їй довелося відповідати на додаткові запити від організаторів. Але воно того варте.

За словами Окара, серед уже впроваджених заходів на підприємствах холдингу можна виділити створення електронної бази HSE (автоматизованого ресурсу про стан охорони праці та здоров'я на виробництві) і програм оцінки критичних ризиків, вивчення і впровадження найкращих світових практик.

За великим рахунком, перемога на цьому конкурсі – це не тільки визнання обраного "Метінвестом" курсу від незалежної організації, що має величезну вагу на міжнародній арені. Це серйозний стимул для інших компаній в Україні, щоб впроваджувати зміни, ділитися своїм досвідом і вчитися в інших.

Відзначимо, IIRSM – це незалежна освітня і благодійна організація, вельми авторитетна в колах фахівців, що займаються управлінням ризиками в охороні праці і промислової безпеки в усьому світі. Вона за власною методикою вивчає найкращі кейси в різних галузях економіки і її визнання досягнень у сфері охорони праці можна порівняти, наприклад, із канською пальмовою гілкою в кінематографі. На це вказує і список компаній, що подаються на участь у цьому конкурсі.