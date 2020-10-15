Президент України Володимир Зеленський підписав указ про заходи щодо передачі сільсько-господарських земель з державної власності в комунальну. За його словами, це був ключовий момент, без якого децентралізацію в Україні завершити було неможливо.

Указ Зеленського про передачу сільськогоподарських земель з державної власності в комунальну: деталі

Зробив такий крок Зеленський на Чернігівщині. Тут він виступив на форумі "Земля – народу", передає 24 канал.

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Під час промови він, зокрема, нагадав про реформу землі в Україні та про ухвалений закон щодо обігу земель. За його словами, вартість гектару землі в Україні – одна з найнижчих в Європі.

Але є ключовий момент, без якого децентралізацію в Україні не може бути завершено. Це передача земель безпосередньо громадам. Сьогодні цей важливий крок буде зроблено. Я підписую указ про заходи щодо передачі земель сільськогосподарського призначення з державної у комунальну власність,

– зауважив Зеленський.

Президент додав, що новий закон набуде чинності 26 жовтня. Цього дня всі новостворені громади мають отримати землі в комунальну власність. Також вони зможуть використовувати кошти від землекористування для розвитку своїх громад.

"Ми повертаємо землі людям – з центру на місцях. Це логічно та головне справедливо", – наголосив очільник держави.

Водночас політик підкреслив, законодавство забороняє продаж земель комунальної власності. І це є гарантією, що наступні покоління українців залишатимуться господарями своєї землі.

Зеленський також повідомив, що місцеве самоврядування має отримати приблизно 2 мільйони гектарів землі.

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Ринок землі в Україні: головне / Інфографіка 24 каналу