У Білорусі після виборів президента розпочалися наймасштабніші протистояння в історії. Несподівано високі, навіть для білорусів, результати перемоги Олександра Лукашенка стали приводом, аби вийти на вулиці та висловити невдоволення владою. Та, зі свого боку, почала силою розганяти мітинги, але за деякий час схаменулася. Втім, протести в країні не припинилися та тривають досі.

24 канал зібрав найголовніше про протести у Білорусі та перебіг сутичок. Тут ви знайдете інформацію про останні події на вулицях Білорусі та власне про те, як почалися перші зіткнення мітингарів із силовиками. Найактуальніше про протести розміщуємо на початку матеріалу.

Зверніть увагу Лукашенко переляканий: хто може покінчити з диктатором

11 жовтня: кривавий розгін протестів, затримання журналістів, військова техніка в Мінську

У Мінськ самого ранку почали стягувати військову техніку. Люди помічали колони у різних районах міста. Так, в одному зафіксували бронемашини з кулеметами. Окрім того, в місті поставили пропускні пункти, в кожному – по двоє міліціонерів і солдатів з собакою.

Окрім того, в місті поставили пропускні пункти, в кожному – по двоє міліціонерів і солдатів з собакою. Під час Маршу гордості у багатьох містах Білорусі силовики знову вдалися до жорстких затримань. Вкотре для розгону влада використала водомети.

Найгарячіше було у Мінську, біля Стели. За словами свідків подій, прихильники опозиції вступили у силове зіткнення зі співробітниками міліції. Водночас частину учасників протесту затримали із застосуванням спецзасобів.

Люди до відділків поліції потрапили з численними травмами. Зокрема, до Московського відділку забрали щонайменше 40 осіб: 8 – 10 з них мали травми, тому їх госпіталізували. Затримані здебільшого отримали переломи кісток і ребер і черепно-мозкові травми.

Окрім пересічних мінчан, силовики ближче до початку Маршу гордості, почали затримувати на вулицях білоруської столиці журналістів. Понад 10 кореспондентів різних білоруських та російських видань вже побували у відділеннях міліції. Декого після пред’явлення документів відпустили.

Декого після пред’явлення документів відпустили. Також у Мінську вже традиційно відключили інтернет до початку акції. Проте ввечері вже все запрацювало. Крім того, у столиці Білорусі деякі центральні заклади та кафе обмежили режим роботи.

Протести в Білорусі: як пройшло 11 жовтня в Мінську (Фото видань "Радіо Свобода", TUT.BY і з соцмереж)

10 жовтня: Лукашенко у мінському СІЗО та розмова Тихановських

Чинний самопроголошений президент Олександр Лукашенко прибув до СІЗО КДБ. Там він понад 4 години спілкувався з ув'язненими опозиціонерами . На зустрічі були присутні: Віктор Бабарико, Едуард Бабарико, Лілія Власова, Юрій Воскресенський та Віктор Шкляров. Лукашенко переконував опозиціонерів, що "конституцію на вулиці не напишеш".

. На зустрічі були присутні: Віктор Бабарико, Едуард Бабарико, Лілія Власова, Юрій Воскресенський та Віктор Шкляров. Лукашенко переконував опозиціонерів, що "конституцію на вулиці не напишеш". Опозиційна лідерка Світлана Тихановська назвала візит Лукашенка перемогою білоруської опозиції. Раніше чинний самопроголошений президент навіть не визнавав, що у країні є політв'язні.

У Білорусі відкрили понад 300 справ проти активістів . Переважно їх звинувачують у розпалі масових заворушень.

. Переважно їх звинувачують у розпалі масових заворушень. Світлана Тихановська вперше за 4 місяці поговорила зі своїм чоловіком – Сергієм Тихановським, який перебуває у СІЗО. Подружжя змогло декілька хвилин поспілкуватись телефоном. Тихановські розмовляли про дітей та ситуацію у Білорусі.



Розмова Лукашенка з опозиціонерами у СІЗО / Пул Першого

5 жовтня: протести студентів та пенсіонерів

Продовжили акції протестів білоруські студенти . Найбільш активною була молодь з Мінського державного лінгвістичного університету. Учасники демонстрації зібрались біля будівлі альма-матер та співали пісень, серед яких – Wind of change.

. Найбільш активною була молодь з Мінського державного лінгвістичного університету. Учасники демонстрації зібрались біля будівлі альма-матер та співали пісень, серед яких – Wind of change. Студенти Білоруської державної академії мистецтв прийшли підтримати свою колишню викладачку та народну артистку Білорусі Зою Бєлохвостик, яка була змушена звільнитись з закладу.

У мікрорайоні Домбровка люди влаштували акцію підтримки спортсменів , які не побоялись висловити свою політичну позицію.

, які не побоялись висловити свою політичну позицію. У Мінську люди формували традиційні "ланцюги солідарності".

Біля "червоного костьолу" та Будинку уряду страйкували пенсіонери. Літні люди тримали в руках плакати "Пенсіонери – проти насилля" та скандували: "Йди геть!" та "Свободу нашим внукам".

Дивіться неймовірні фото з протестів пенсіонерів / Фото TUT.by:

4 жовтня: водомети та затримання

На недільний марш солідарності у Мінську традиційно вийшли тисячі людей . Силовики застосували проти мітингувальників водомети. Деякі машини вийшли з ладу просто під час розгону людей. Ще один водомет поламали самі протестувальники. Після цього машина рушила в бік силовиків і облила вже їх.

. Силовики застосували проти мітингувальників водомети. Деякі машини вийшли з ладу просто під час розгону людей. Ще один водомет поламали самі протестувальники. Після цього машина рушила в бік силовиків і облила вже їх. Нобелівська лауреатка Світлана Алексієвич боїться, що її не впустять на територію Білорусі . Наразі опозиціонерка перебуває на лікуванні у Німеччині. Звідти Алексієвич звернулася до світової спільноти з проханням посилити санкції проти білоруської чинної самопроголошеної влади.

. Наразі опозиціонерка перебуває на лікуванні у Німеччині. Звідти Алексієвич звернулася до світової спільноти з проханням посилити санкції проти білоруської чинної самопроголошеної влади. Силовики затримали щонайменше 10 журналістів у Мінську, Бресті, Бобруйську, Вітебську, Гродно та Гомелі. Серед них є співробітники TUT.by, "Бінокля", "Народної волі", "Радіо Свободи" та інших видань.

у Мінську, Бресті, Бобруйську, Вітебську, Гродно та Гомелі. Серед них є співробітники TUT.by, "Бінокля", "Народної волі", "Радіо Свободи" та інших видань. Білоруська опозиція додала у санкційний список вже понад 700 людей. Їх звинувачують у розпалі в країні насилля.

Дивіться на фото, що відбувалось у Мінську 4 жовтня / Фото TUT.by:

30 вересня: тиск влади на TUT.by

Влада призупинила випуск порталу TUT.by на три місяці. У виданні кажуть, що це "тотальна зачистка інформаційного поля".

на три місяці. У виданні кажуть, що це "тотальна зачистка інформаційного поля". У Мінську ввечері зібрались сотні людей. Акції проводили у багатьох мікрорайонах столиці. Мітингувальники скандували: "Нас не залякати!".

Мітингувальники скандували: "Нас не залякати!". Кілька десятків осіб вдалось назбирати і на провладний мітинг . Колона прихильників Лукашенка пройшла з площі Незалежності до площі Перемоги.

. Колона прихильників Лукашенка пройшла з площі Незалежності до площі Перемоги. У парку Горького жінки провели "Dance-протест" . Одразу через кілька хвилин після старту акції з'явились силовики. Учасниці втекли, проте поки їх намагались наздогнати, частина дівчат таки повернулись і влаштували танці.

. Одразу через кілька хвилин після старту акції з'явились силовики. Учасниці втекли, проте поки їх намагались наздогнати, частина дівчат таки повернулись і влаштували танці. Відбулась ще одна жіноча акція у Мінську під назвою "Я гуляю". Кілька десятків жінок з червоно-білими парасольками прогулялись поблизу одного з торгових центрів.

Страйкували і студенти Білоруського державного університету інформатики та радіоелектроніки. Молоді люди обурені арештом їхнього товариша Дмитра Мазуро, якого засудили до 23 діб арешту за участь у несанкціонованих мітингах. Також протести провели і в інших вишах Мінська.

Дивіться на фото, що відбувалось у Мінську 30 вересня / Фото TUT.by:

29 вересня: санкції проти Лукашенка

Санкції проти Лукашенка. Велика Британія та Канада запровадили санкції проти Лукашенка, його старшого сина Віктора та ще низки білоруських чиновників. Нові санкційні заходи стосуються заборон на поїздки та заморожуванню активів.

Велика Британія та Канада запровадили санкції проти Лукашенка, його старшого сина Віктора та ще низки білоруських чиновників. Нові санкційні заходи стосуються заборон на поїздки та заморожуванню активів. Зустріч Тихановської з Макроном. Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська зустрілася у Литві з президентом Франції Еммануелем Макроном. Лідер Франції подякував Тихановській за сміливість і пообіцяв допомогти у налагодженні діалогу між опозицією та чинною самопроголошеною владою Білорусі.



Зустріч Тихановської з Макроном / Телеграм-канал "Пул Первой"

28 вересня: суд на редактором "Нашой Ніви", акції студентів

Суд над головним редактором видання "Наша Ніва". Головного редактора видання "Наша Ніва" Єгора Мартиновича звинувачували у порушенні порядку проведення масових заходів. Він зі звинуваченням категорично не згідний. Попри це суд визнав його винним і призначив штраф у сумі 405 білоруських рублів.

Головного редактора видання "Наша Ніва" Єгора Мартиновича звинувачували у порушенні порядку проведення масових заходів. Він зі звинуваченням категорично не згідний. Попри це суд визнав його винним і призначив штраф у сумі 405 білоруських рублів. Світлана Алексієвич виїхала з Білорусі. Лауреатка Нобелівської премії з літератури та членкиня президії Координаційної ради Світлана Алексієвич покинула Білорусь. Письменниця вирушила на лікування до Німеччини. Поїздку планували раніше, проте перенесли через пандемію коронавірусу.

Лауреатка Нобелівської премії з літератури та членкиня президії Координаційної ради Світлана Алексієвич покинула Білорусь. Письменниця вирушила на лікування до Німеччини. Поїздку планували раніше, проте перенесли через пандемію коронавірусу. "Ланцюги солідарності" та мітинги студентів. Активними учасниками білоруських протестів залишаються студенти. Студенти разом з жителями Мінська утворили вздовж автошляхів "ланцюги солідарності".

"Ланцюг солідарності" в одному з районів Мінська: дивіться відео

27 вересня: понад 100 тисяч протестувальників

Протести у Мінську. Навіть через півтора місяця після виборів білоруси не збираються покидати протести. Лише в Мінську, щоб висловити свою незгоду, вийшли на вулиці понад 100 тисяч людей. Паралельно до палацу незалежності – резиденції президента Білорусі – стягнули силовиків і військову техніку.

Навіть через півтора місяця після виборів білоруси не збираються покидати протести. Лише в Мінську, щоб висловити свою незгоду, вийшли на вулиці понад 100 тисяч людей. Паралельно до палацу незалежності – резиденції президента Білорусі – стягнули силовиків і військову техніку. Схожою була ситуація і в інших містах Білорусі. У Могильові й Гродно ОМОН із застосуванням сили затримував демонстрантів. У Гродно силовики застосували до людей сльозогінний газ.

Протести у Мінську / Фото TUT.BY

26 вересня: жіночий марш та співочі протести

Співочі протести у столиці. Ввечері жителі столиці зібрались у різних куточках міста на мирні акції протесту. Білоруси об'єднувались у ланцюги солідарності, співали пісні та танцювали.

Ввечері жителі столиці зібрались у різних куточках міста на мирні акції протесту. Білоруси об'єднувались у ланцюги солідарності, співали пісні та танцювали. Жіночий марш у Мінську. Традиційно у вихідний в центрі Мінська відбувся жіночий марш. На марш прибула і символ протестів – Ніна Багінська. Її вітали аплодисментами. Потім до колони прийшли силовики та затримали Багніську. Вони вихопили в неї з рук біло-червоно-білий прапор. Згодом Багінську відпустили.

Багінська прибула на марш: дивіться відео

25 вересня: мирні акції у Мінську та масові протести студентів

Мирні акції у Мінську. У різних куточках Мінська тривають мирні акції протестів. Білоруси збираються по всьому місту, об'єднуються у ланцюги солідарності, співають та танцюють з біло-червоно-білими прапорами. Серед демонстрантів багато молоді та дітей.

У різних куточках Мінська тривають мирні акції протестів. Білоруси збираються по всьому місту, об'єднуються у ланцюги солідарності, співають та танцюють з біло-червоно-білими прапорами. Серед демонстрантів багато молоді та дітей. Суди над журналістами та звільнення посадовців. У Білорусі майже щодня проходять суди над журналістами, що висвітлювали протести. Також у країні звільняють посадовців, які підтримували опозицію або протести.

У Білорусі майже щодня проходять суди над журналістами, що висвітлювали протести. Також у країні звільняють посадовців, які підтримували опозицію або протести. Марію Колесникову залишили під вартою. Опозиціонерку Марію Колесникову залишили під вартою до початку листопада. Крім того, на її адвокатку Казак склали 2 протоколи за "участь у несанкціонованих мітингах" та "невиконання вимог правоохоронців".

Опозиціонерку Марію Колесникову залишили під вартою до початку листопада. Крім того, на її адвокатку Казак склали 2 протоколи за "участь у несанкціонованих мітингах" та "невиконання вимог правоохоронців". Студенти масово протестують у Мінську. 25 вересня у Мінську кілька сотень студентів вийшли на протести біля своїх університетів. Вони співали пісню "Перемен", яка стала символом протестів у Білорусі. Інша частина студентів влаштувала сидячий протест біля одного з корпусів Мінського держуніверситету.

Дивіться відео сидячого протесту студентів:

23 вересня: таємна інавгурація Лукашенка, побоїще у Мінську

Інавгурація Лукашенка. 23 вересня біля Палацу Незалежності у Мінську, що є резиденцією Лукашенка, почали збиратися силовики та чиновники. До будівлі стягнули військову техніку, а рух для особистого транспорту перекрили. Інавгурацію не транслювали по телебаченню, у цей час державні телеканали демонстрували серіали.

Інавгурація Лукашенка: дивіться відео

Жорсткі затримання у Мінську. Люди обурені інавгурацією Лукашенка вийшли на вулиці білоруських міст. Там вони зіткнулись зі силовиками, озброєними палицями та балончиками з газом. Найбільш напруженою була ситуація у Мінську. Біля Стели проти мітингувальників використали водомети з фарбованою водою. Людей, що розбігались, спецпризначенці ловили і садили в автозаки.

Жорстокі сутички після таємної інавгурації Лукашенка: дивіться відео

22 вересня: непокора у драмтеатрі Гродно

Непокора владі у драмтеатрі Гродно. 20 вересня у драматичному театрі міста Гродно актори перервали виставу, дізнавшись про затримання під час акцій двох своїх колег. Згодом одну з актрис, що зупинила свій виступ, Єлизавету Мілінцевич звільнили. Це викликало обурення колективу та місцевих жителів. 22 вересня на зустріч до драмтеатру прибув губернатор області Володимир Караник. Під будівлею зібрались люди, які скандували: "Не чіпайте наших акторів!".

20 вересня у драматичному театрі міста Гродно актори перервали виставу, дізнавшись про затримання під час акцій двох своїх колег. Згодом одну з актрис, що зупинила свій виступ, Єлизавету Мілінцевич звільнили. Це викликало обурення колективу та місцевих жителів. 22 вересня на зустріч до драмтеатру прибув губернатор області Володимир Караник. Під будівлею зібрались люди, які скандували: "Не чіпайте наших акторів!". Підтримка білорусів у світі . Мирні акції для підтримки Білорусі відбулись у Києві, Відні, Мілані та Берліні. Демонстранти вийшли на вулиці із біло-червоно-білими прапорами та з плакатами, на яких зображені білоруські протестувальники.

. Звернення білоруських спортсменів. Зірки білоруського спорту записали звернення до чиновників та закликали припинити тиск на них. У зверненні зірки розповіли, що силовики приходять до спортсменів та погрожують. Спортсмени наголосили, що оприлюднять усі прізвища тих, хто тиснув на них та їхні сім'ї.

Звернення білоруських спортсменів: дивіться відео

21 вересня: Тихановська в ЄС

Заява міністрів ЄС. Колишня кандидатка у президенти Білорусі Світлана Тихановська взяла участь у засіданні глав МЗС Європейського Союзу. Опозиціонерка запропонувала європейським дипломатам список білоруських чиновників, проти яких слід ввести санкції. На жаль, міністрам не вдалося дійти згоди щодо запровадження санкцій.

Колишня кандидатка у президенти Білорусі Світлана Тихановська взяла участь у засіданні глав МЗС Європейського Союзу. Опозиціонерка запропонувала європейським дипломатам список білоруських чиновників, проти яких слід ввести санкції. На жаль, міністрам не вдалося дійти згоди щодо запровадження санкцій. 40 днів з моменту загибелі Олександра Вихора. У Гомелі пройшла жіноча акція, присвячена до 40 днів з моменту загибелі Олександра Вихора. Активістки спершу планували покласти квіти і запалити свічки біля зупинки "Площа Леніна", там востаннє Сашу бачили живим, але міліція змусила перенести все до Вічного вогню. Обійшлося без затримань.



Акція пам'яті у Гомелі / Фото TUT.by

20 вересня: багатотисячний Марш справедливості

Багатотисячний марш у Мінську. Протестувальники попри затримання з боку силовиків підійшли до кордону правоохоронців біля резиденції Лукашенка. За попередніми даними, на вулиці білоруської столиці вийшли понад 100 тисяч людей. З самого ранку до площі Незалежності у центрі Мінська стягнули військову техніку та машини з колючим дротом. Крім цього, на даху палацу Незалежності помітили снайперів.



Багатотисячна колона демонстрантів підійшла до резиденції Лукашенка / "Радыё Свабода"

Величезна колона протестувальників у Мінську: дивіться відео

Сутички в Бресті. Силовики жорстко затримували демонстрантів у Бресті. Втім, протестувальники не здавалися, а влаштовували жорсткий опір ОМОНівцям. У відповідь на застосування сльозогінного газу в міліціонерів полетіли пляшки. ОМОНівці навіть змушені були відкрити вогонь зі зброї в повітря.

Силовики жорстко затримували демонстрантів у Бресті. Втім, протестувальники не здавалися, а влаштовували жорсткий опір ОМОНівцям. У відповідь на застосування сльозогінного газу в міліціонерів полетіли пляшки. ОМОНівці навіть змушені були відкрити вогонь зі зброї в повітря. Масові затримання. Силовики намагалися перешкоджати руху протестувальників. Вони вихоплювали мітингарів і забирали їх в автозаки. За інформацією правозахисників з організації "Весна", силовики сьогодні затримали щонайменше 120 учасників протестів по всій Білорусі.

15 вересня: Гаррі Поттер проти Лукашенка

Скандал з "Гаррі Поттером" та білоруською митницею. Митники не пропустили другу частину епопеї про Гаррі Поттера через кордон до перевірки, чи там немає закликів до повалення влади. У державному митному комітеті Білорусі заперечують інформацію, що вони нібито просили перевірити "Гаррі Поттера". Однак видавці від своїх слів не відмовляються.

Митники не пропустили другу частину епопеї про Гаррі Поттера через кордон до перевірки, чи там немає закликів до повалення влади. У державному митному комітеті Білорусі заперечують інформацію, що вони нібито просили перевірити "Гаррі Поттера". Однак видавці від своїх слів не відмовляються. Червоно-біло-червона країна. У Мінську люди розвішували червоні і білі стрічки на поручнях та фарбували лавочки у кольори національного прапора. На проспекті Дзержинського у столиці Білорусі стрічками обвішали статую зубра. Пізніше комунальники зрізали стрічки з поручнів і перефарбовували лавочки. Це відбувалось під суворим контролем силовиків.



Національний прапор як символ протесту в Білорусі / Фото TUT.BY

Підсумки 41 – 43 днів: дивіться відео

14 вересня: Лукашенко зустрічався з Путіним

Зустріч Путіна і Лукашенка. Очільники Росії та Білорусі зустрілися тет-а-тет у Сочі. Під час бесіди вони домовилися про: надання Білорусі кредиту у 1,5 мільярдів доларів та отримання російську вакцину проти COVID-19.

Очільники Росії та Білорусі зустрілися тет-а-тет у Сочі. Під час бесіди вони домовилися про: надання Білорусі кредиту у 1,5 мільярдів доларів та отримання російську вакцину проти COVID-19. Марії Колесниковій стало зле в СІЗО. У ще однієї лідерки опозиції – Марії Колесникової, яка зараз перебуває у СІЗО під Мінськом, погіршилося самопочуття. Її адвокат вважає, що у політикині розвинулась алергія, ймовірно, на пил від старого матрацу.

13 вересня: 150-тисячний "Марш героїв"

Марш героїв. На вулиці Мінська вийшли 100 – 150 тисяч мітингувальників. Окрім того, багатотисячні акції відбулися в найбільших містах Білорусі: Гродно, Бресті, Бобруйську. У центрі Мінська протестувальники намагалися звести барикади. А силовики стягнули до столиці військову техніку, автозаки та машини з колючим дротом.

На вулиці Мінська вийшли 100 – 150 тисяч мітингувальників. Окрім того, багатотисячні акції відбулися в найбільших містах Білорусі: Гродно, Бресті, Бобруйську. У центрі Мінська протестувальники намагалися звести барикади. А силовики стягнули до столиці військову техніку, автозаки та машини з колючим дротом. Жорсткі затримання. Ще до запланованого старту акцій силовики та люди в цивільному та балаклавах розпочали затримання по всьому Мінську. За даними Міністерства внутрішніх справ Білорусі, протестні акції завершилися практично у всіх регіонах країни. Затримано понад 400 учасників протесту.

"Марш героїв" у Мінську / Фото TUT.by

12 вересня: жорсткі сутички жінок із силовиками

Марш жінок. У Мінську та інших великих містах Білорусі пройшли жіночі Марші проти режиму Лукашенка. Згодом учасниць протесту почали затримувати. За попередніми даними, участь в Марші взяли понад 10 тисяч білорусок. За останніми даними правоохоронці затримали понад 40 людей.

У Мінську та інших великих містах Білорусі пройшли жіночі Марші проти режиму Лукашенка. Згодом учасниць протесту почали затримувати. За попередніми даними, участь в Марші взяли понад 10 тисяч білорусок. За останніми даними правоохоронці затримали понад 40 людей. Колесникову перевели до СІЗО "Жодіно". Опозиціонерку та членкиню Координаційної ради Білорусі Марію Колеснікову перевели до СІЗО "Жодіно", що розташоване за 54 кілометри від білоруської столиці.

Білоруски вимагали звільнити Марію Колесникову: дивіться відео

11 вересня: День народження Тихановської

День народження Тихановської. 11 вересня по всій Білорусі святкували день народження головної опонентки Олександра Лукашенка на виборах Світлани Тихановської. Білоруси називали її своєю президенткою та вітали зі святом.

11 вересня по всій Білорусі святкували день народження головної опонентки Олександра Лукашенка на виборах Світлани Тихановської. Білоруси називали її своєю президенткою та вітали зі святом. Затримання в центрі Мінська. На площі Незалежності у Мінську жінки з квітами хотіли підійти до "Червоного костелу". Однак силовики затримали їх та потягнули до мікроавтобусу. Із силовиками намагались поговорити священники, проте марно. Ввечері біля костелу люди збірались для спільної молитви. Так званні правоохоронці знову затримували мітингувальників.

Підсумки протестів 34 – 36 дні: дивіться відео

10 вересня: шахтар прикував себе кайданками до шахти

Протест шахтаря Корзуна. Розпочався день із події у Солігорську. Там гірник Білоруськалію Юрій Корзун в шахті прикував себе наручниками до гірничодобувного обладнання. Щоправда, приблизно через 3 години його відв'язали. Корзун вимагав послабити тиск з боку керівництва підприємства на страйком та відставки Лукашенка.

8 вересня: опозиціонери в Україні

Викрадення Марії Колеснікової. 8 вересня стало відомо, що опозиціонерку Марію Колесникову затримали на кордоні з Україною. Разом із нею перебували також інші члени Координаційної ради Антон Родненков і Іван Кравцов. Чоловіків депортували з Білорусі в Україну, а Колесникова встигла порвати свій паспорт. Її затримали прикордонники.

8 вересня стало відомо, що опозиціонерку Марію Колесникову затримали на кордоні з Україною. Разом із нею перебували також інші члени Координаційної ради Антон Родненков і Іван Кравцов. Чоловіків депортували з Білорусі в Україну, а Колесникова встигла порвати свій паспорт. Її затримали прикордонники. Жорсткі затримання у Мінську. У Мінську біля Комаровського ринку на акцію протесту зібрались сотні мітингувальників. Акцію планували провести на підтримку затриманої Марії Колесникової. Не встигли мітингувальники розгорнути плакати, до них підійшли невідомі у цивільному одязі та балаклавах. Учасників акції садили в мікроавтобуси без номерів.

Дивіться фото свавілля у Мінську / Фото TUT.by:

Хода на підтримку Лукашенка. Тим часом, учасників акції на підтримку Лукашенка на проспекті Незалежності ніхто не чіпав. Прихильники президента провели хресну ходу біля "червоного костьолу", заспівали гімн та розійшлись.

Як прихильники Лукашенка виконують гімн: дивіться відео

7 вересня: бойова готовність армії

Білоруська армія – напоготові. Міністерство оборони Білорусі перевело у вищу ступінь бойової готовності дві артилерійські бази озброєння та одну базу резерву танків. Такі результати перевірки бойової готовності частин, заявили у самому військовому відомстві. Також відомо про виклик військовослужбовців із запасу.

Підсумки 30 – 33 днів протестів у Білорусі: дивіться відео

6 вересня: Марші єдності

Багатотисячний Марш єдності у Мінську. Понад 100 тисяч білорусів вийшли на Марш Єдності у Мінську. Демонстранти прийшли до адміністрації Лукашенка. Біля будівлі вже чатували силовики, а на дахах помітили снайперів. Потім біля адміністрації розпорошили перцевий газ.

Понад 100 тисяч білорусів вийшли на Марш Єдності у Мінську. Демонстранти прийшли до адміністрації Лукашенка. Біля будівлі вже чатували силовики, а на дахах помітили снайперів. Потім біля адміністрації розпорошили перцевий газ. До Мінська стягнули військову техніку. Протягом дня на вулицях Мінська помітили колони військової техніки. Силовики перекрили входи до метро. Також у Білорусі знову фіксували проблеми з інтернетом.

Протягом дня на вулицях Мінська помітили колони військової техніки. Силовики перекрили входи до метро. Також у Білорусі знову фіксували проблеми з інтернетом. Жорстокі затримання та побиття у столиці. Надвечір у столиці ОМОНівці почали жорстоко затримувати протестувальників. Зокрема, у парку Перемоги силовики спробували наздогнати мітингарів. Демонстранатм довелось стрибати в озеро.

Невідомі б'ють кийками протестувальників: дивіться відео

5 вересня: Ковалькова – у Польщі

"Жіночий марш миру" у Мінську". Вкотре до протестів у Білорусі долучились жінки. Цьго разу вони влаштували акцію "Жіночий марш миру" через жорсткі затримання та катування мітингувальників. За даними опозиційних білоруських видань, участь у марші в Мінську взяли щонайменше 10 тисяч осіб, чоловіків серед них майже не було.

Вкотре до протестів у Білорусі долучились жінки. Цьго разу вони влаштували акцію "Жіночий марш миру" через жорсткі затримання та катування мітингувальників. За даними опозиційних білоруських видань, участь у марші в Мінську взяли щонайменше 10 тисяч осіб, чоловіків серед них майже не було. Меса за жертвами протестів. Віряни всіх конфесій зібрались у "Червоному костьолі" Мінська на месі, щоб помолитися за всіх постраждалих у протестах, жертв дій силовиків і зниклих безвісти.

Віряни всіх конфесій зібрались у "Червоному костьолі" Мінська на месі, щоб помолитися за всіх постраждалих у протестах, жертв дій силовиків і зниклих безвісти. Ольгу Ковалькову вивезли з Білорусі. Довірену особу Світлани Тихановської і члена президії Координаційної ради Ольгу Ковалькову вивезли з Білорусі. Зараз опозиціонерка перебуває у Польщі.

4 вересня: жорстокі затримання студентів

Затримання студентів. У Мінському державному лінгвістичному університеті студенти влаштували протест. Замість навчання вони зібралися в холі навчального корпусу й виконали "Марсельєзу" – гімн французьких революціонерів. Після цього до навчального закладу увірвалися силовики. Вони затримували студентів. Адміністрація університету майже не реагувала. На затриманих склали адмінпротоколи та відпустили.

У Мінському державному лінгвістичному університеті студенти влаштували протест. Замість навчання вони зібралися в холі навчального корпусу й виконали "Марсельєзу" – гімн французьких революціонерів. Після цього до навчального закладу увірвалися силовики. Вони затримували студентів. Адміністрація університету майже не реагувала. На затриманих склали адмінпротоколи та відпустили. Затриманих журналістів випустили з СІЗО. Суд виніс рішення щодо затриманих раніше у Мінську журналістів. Вони провели кілька діб у СІЗО. Однак 4 вересня вийшли на волю.

Суд виніс рішення щодо затриманих раніше у Мінську журналістів. Вони провели кілька діб у СІЗО. Однак 4 вересня вийшли на волю. Жіноча акція протесту. У Мінську біля Комаровського ринку на мирний мітинг зібралось понад тисячу жінок. Вони тримали квіти та плакати. Дівчата утворили ланцюг солідарнослі, а згодом вирушили колоною до площі Перемоги. Дорогою протестувальниці скандували "Мацi супраць гвалту!".

У Мінську біля Комаровського ринку на мирний мітинг зібралось понад тисячу жінок. Вони тримали квіти та плакати. Дівчата утворили ланцюг солідарнослі, а згодом вирушили колоною до площі Перемоги. Дорогою протестувальниці скандували "Мацi супраць гвалту!". Мітинги за Лукашенка. Окрім цього, у Мінську відбулись провладні мітинги. Прихильники Лукашенка йшли колоною із чинним прапором Білорусі. Біля будівлі КДБ у столиці вони перетнулись із опозиційними протестувальниками.

Протести в Білорус 25 – 27 дні: дивіться відео

З вересня: цікавий перформенс та провладний мітинг

Незвичний перформанс. Мешканці двору Сморговському тракті 3 вересня влаштували цікавий перформенс. Вони зобразили біло-червоне – у кольорах національного прапора Білорусі – серце, яке б'ється.

Червоно-біле серцебиття: дивіться відео

Провладні мітинги. Не минулося і без провладних мітингів на підтримку диктатора Олександра Лукашенка. Вони скандували, що "фашизм не пройде", а в протестах звинуватили людей з-за кордону. Перед мітингувальниками виступила Юлія Бикова – солістка гурту Aura, яка на минулих виборах була довіреною особою Лукашенка. Вона виконала пісню з символічною назвою "Затрымай мяне".

1 вересня: до протестів долучилися студенти

Акції студентів. 1 вересня у День знань своє слово сказали студенти. Зокрема, така колона рушила до проспекту Незалежності в Мінську в бік площі Якуба Коласа. Там їх зустріли ОМОНівці.

1 вересня у День знань своє слово сказали студенти. Зокрема, така колона рушила до проспекту Незалежності в Мінську в бік площі Якуба Коласа. Там їх зустріли ОМОНівці. Страйки великих підприємств тривають. О 10:30 ранку почався загальний масовий страйк. Із промислових гігантів до акцій протесту приєднався БелАЗ. Крім того, продовжують страйкувати підприємства: "Білоруськалій", МТЗ, "Гродно Азот" та інші великі заводи. До страйку також долучилися магазини, бари, кафе, салони краси, салони друку, СТО, школи та інші заклади.

О 10:30 ранку почався загальний масовий страйк. Із промислових гігантів до акцій протесту приєднався БелАЗ. Крім того, продовжують страйкувати підприємства: "Білоруськалій", МТЗ, "Гродно Азот" та інші великі заводи. До страйку також долучилися магазини, бари, кафе, салони краси, салони друку, СТО, школи та інші заклади. Затримання журналістів. 1 вересня біля стадіону "Динамо" спалахнули сутички між мітингувальниками та ОМОНівцями. Загалом затримали щонайменше 7 людей. Відомо, що поруч зі стадіоном зупинились і чергували три синіх автобуси без номерів зі співробітниками ОМОНу.

31 серпня: агресія з боку влади, заява країн Балтії

Країни Балтії закрили кордони для 30 посадовців із Білорусі. Відразу три країни Балтії – Литва, Латвія і Естонія – вирішили закрити свої кордони для 30 білоруських посадовців. До санкційного списку потрапили, зокрема, президент Білорусі Лукашенко, його син Микола та очільниця ЦВК країни Лідія Єрмошина. МЗС Білорусі, зі свого боку, назвало санкції країн Балтії поспішними.

До речі Лукашенко звільнив посла, який засуджував насильство над протестувальниками

30 серпня: День народження Лукашенка

​Важка військова техніка в Мінську. Силовики посилено охороняли резиденцію Лукашенка в Палаці Незалежності. Зокрема, військові стояли на БТРах з кулеметами. Очевидці також повідомляли про снайперів на даху Палацу. Водночас з мікрорайону Уруччя в бік центру Мінська проїхалась військова техніка на гусеничному ходу, ймовірно, БМП-2.

Силовики посилено охороняли резиденцію Лукашенка в Палаці Незалежності. Зокрема, військові стояли на БТРах з кулеметами. Очевидці також повідомляли про снайперів на даху Палацу. Водночас з мікрорайону Уруччя в бік центру Мінська проїхалась військова техніка на гусеничному ходу, ймовірно, БМП-2. Багатотисячний Марш у Білорусі. Понад 200 тисяч людей в Мінську вийшли на несанкціоновану опозиційну акцію "Марш миру і незалежності". В інших містах теж відбулися масштабні мітинги проти режиму Лукашенка. Мітингувальники скандували: "Іди геть! Ми йдемо на день народження!". Найпопулярнішими вигуками були "Ти щур!", "Як справи?", "Виходь рахувати!".

Масштабний Марш у Мінську: дивіться відео

Лукашенко знову з автоматом. Натомість Олександр Лукашенко знову прогулявся біля своєї резиденції з автоматом, чим викликав чергове кепкування з боку білорусів.

Натомість Олександр Лукашенко знову прогулявся біля своєї резиденції з автоматом, чим викликав чергове кепкування з боку білорусів. День народження Лукашенка. 30 серпня Олександр Лукашенко святкував 66 років. Активісти приносили на Марш квіти та "креативні подарунки", які показали Лукашенку, як його народ до нього ставиться. До Будинку Уряду у Мінську білоруски принесли гарбузи. За старовинною традицією, дівчина виносила гарбуз, якщо не хотіла виходити заміж за того, хто її сватав.



Так білоруси вітали Лукашенка з днем народження / Фото TUT.BY



Труна під палацом Лукашенка / Фото "Радіо Свобода"

Підсумки 18 – 20 днів протестів: дивіться відео

29 серпня: масштабний мегамарш жінок

Акції противників Лукашенка. Упродовж дня в центрі Мінська відбувалися різні акції солідарності, і участь у них брали здебільшого жінки. Розпочалося все з ланцюга солідарності, а завершилося – грандіозним мегамаршем.

Упродовж дня в центрі Мінська відбувалися різні акції солідарності, і участь у них брали здебільшого жінки. Розпочалося все з ланцюга солідарності, а завершилося – грандіозним мегамаршем. Чим відзначилися прихильники чинного президента. Вони у Мінську провели автопробіг. Колона складалась з майже сотні автівок. На машинах були червоно-зелені та російські прапори. Цікаво, що з деяких автомобілів лунала пісня "Саня залишиться з нами", а також гімн Білорусі.

Автопробіг на підтримку Лукашенка в Мінську: дивіться відео

Докладніше Жіночі протести та вимоги театралів: що відбулося в Білорусі 29 серпня – фото, відео

28 серпня: ланцюги солідарності в оточенні силовиків

Ланцюги солідарності. На проспекті Дзержинського у Мінську люди влаштували ланцюг солідарності. Білоруси вишикувались біля дороги з червоно-біло-червоними прапорами. Водночас до місця акції прибули одразу 5 автозаків та 2 мікроавтобуси з силовиками. Слід зазначити, що тут переважну більшість мітингувальників склали жінки. Вони і впросили ОМОНівців не затримувати одного з чоловіків.

На проспекті Дзержинського у Мінську люди влаштували ланцюг солідарності. Білоруси вишикувались біля дороги з червоно-біло-червоними прапорами. Водночас до місця акції прибули одразу 5 автозаків та 2 мікроавтобуси з силовиками. Слід зазначити, що тут переважну більшість мітингувальників склали жінки. Вони і впросили ОМОНівців не затримувати одного з чоловіків. Вчені влаштували демонстрацію. Науковці також не залишилися осторонь акцій протесту у Мінську. Вчені з Академії наук вийшли на акцію під назвою "Банний день". Вони прийшли до будівлі Академії у халатах, з рушниками та в шапочках для купання. Таким чином вчені підтримують "чисту науку".

Науковці також не залишилися осторонь акцій протесту у Мінську. Вчені з Академії наук вийшли на акцію під назвою "Банний день". Вони прийшли до будівлі Академії у халатах, з рушниками та в шапочках для купання. Таким чином вчені підтримують "чисту науку". Експрес-мітинг на підтримку Лукашенка. Біля "Мінськ-Арени" провели свою акцію і прихильники Лукашенка. Перед акцією вони влаштували велопробіг. Демонстрація тривала лише 30 хвилин, після чого її нечисленні учасники розійшлись.

27 серпня: масові затримання у центрі Мінська

Затримали більше ніж 150 людей. У центрі Мінська – на площі Незалежності ввечері зібрались багато силовиків. Вони не випускали мітингувальників, в оточення потрапили близько тисячі осіб. Правоохоронці почали затримувати людей. Очевидці повідомили: насилля не застосовували, просто заводили людей в автозаки. Серед них – журналісти.

У центрі Мінська – на площі Незалежності ввечері зібрались багато силовиків. Вони не випускали мітингувальників, в оточення потрапили близько тисячі осіб. Правоохоронці почали затримувати людей. Очевидці повідомили: насилля не застосовували, просто заводили людей в автозаки. Серед них – журналісти. Людей не впускали до храму. Одним з центрів протистояння між силовиками та демонстрантами став "червоний костьол" у Мінську. Тут вранці утворили ланцюг солідарності, а ввечері затримували людей. Стражі порядку навіть не впускали до храму пенсіонерів, які просто прийшли помолитись.

Одним з центрів протистояння між силовиками та демонстрантами став "червоний костьол" у Мінську. Тут вранці утворили ланцюг солідарності, а ввечері затримували людей. Стражі порядку навіть не впускали до храму пенсіонерів, які просто прийшли помолитись. Путін створив резерв правоохоронців. На прохання Олександра Лукашенка президент Росії Володимир Путін виділив окремий резерв із бійців, який за потреби можна буде використати. Білоруські опозиціонери у відповідь заявили, що внутрішні проблеми Білорусі мають вирішуватись без зовнішнього втручання. Солідарна з Координаційною радою і влада Польщі.

До речі Тихановська: Бачимо Росію учасником процесу, якщо знадобиться посередництво

25 серпня: День Незалежності, провладні мітинги

Неофіційний День Незалежності Білорусі. Саме 25 серпня 1991 року Верховна Рада БРСР підписала декларацію про державний суверенітет. Втім офіційна дата так званого Дня республіки – 3 липня. На святкування зібралися сотні білорусів: площа незалежності була всіяна національними біло-червоно-білими прапорами. Ввечері люди запалили ліхтарики.



Святкове запалення ліхтариків на площі Незалежності / Фото TYT.by

Поховали протестувальника, якого знайшли повішаним. У містечку Молодечно 25 серпня попрощались із загиблим Микитою Кривцовим. 28-річний Кривцов зник у Мінську під час масових протестів 12 серпня. Його знайшли повішаним у лісопосадці 22 серпня. За версією слідства, протестувальник вчинив самогубство, однак рідні хлопця у це не вірять.



Похорон Микити Кривцова / Фото "Радіо Свобода"

Провладний мітинг на килимі. Влада Білорусі вже близько тижня організовує "білоруський Антимайдан". Людей звозять на площі міст, а ваони у свою чергу виступають за Лукашенка, стабільність і нормальне життя. Так, на одному з них сьогодні розгорнули домашній килим. Скоріш за все, це зробили, аби виступаючі не послизнулися на мокрих мармурових сходах.



Інші прапори і люди, виступаючим застелили килим / Фото з телеграм-каналу "Чай з малинавым вареннэм"

Підсумки 17 – 19 днів протестів у Білорусі: дивіться відео

24 серпня: затримання членів Координаційної ради

Затримання членів Координаційної ради. У Білорусі затримали членів опозиційної Координаційної Ради. Довірену особу Світлани Тихановської Ольгу Ковалькову та керівника страйккому МТЗ Сергія Дилевського кинули в автозак ОМОНівці. Їх затримали нібито за організацію несанкціонованих мітингів.

У Білорусі затримали членів опозиційної Координаційної Ради. Довірену особу Світлани Тихановської Ольгу Ковалькову та керівника страйккому МТЗ Сергія Дилевського кинули в автозак ОМОНівці. Їх затримали нібито за організацію несанкціонованих мітингів. Затримання людей в Мінську. О 19:00 на площі Незалежності в білоруській столиці почали збиратися люди. Але ОМОН не дозволив учасникам акції встановити обладнання для спілкування у форматі "вільного мікрофона". Відбулися затримання.

О 19:00 на площі Незалежності в білоруській столиці почали збиратися люди. Але ОМОН не дозволив учасникам акції встановити обладнання для спілкування у форматі "вільного мікрофона". Відбулися затримання. Силовики затримують навіть вчителів. У Гомелі затримали вчительку біля власного дому, коли та виносила сміття. Причиною затримання стало відео, де нібито Інна Борисенко закликає людей ходити на мирні мітинги.

У Гомелі затримали вчительку біля власного дому, коли та виносила сміття. Причиною затримання стало відео, де нібито Інна Борисенко закликає людей ходити на мирні мітинги. У Жабинці поховали загиблого протестувальника. У місті Жабинка приблизно 100 людей прийшли на похорон Геннадія Шутова. Силовики поранили чоловіка з вогнепальної зброї в голову під час акції протесту 11 серпня в Бресті. На церемонію зібралися рідні, близькі, друзі та байкери з декількох білоруських мотоклубів.



Похорон Геннадія Шутова / ФотоTUT.by

23 серпня: Лукашенко з автоматом

Армія на вулицях. У центрі Мінська багатотисячний мітинг мав "очну зустріч" з сотнями військових, які охороняли музей історії Другої світової війни. Солдати вишикувалися в ланцюг по периметру стели "Мінськ – місто-герой". Усього силовиків декілька сотень, а одразу ж навпроти них було до 300 тисяч протестувальників.

У центрі Мінська багатотисячний мітинг мав "очну зустріч" з сотнями військових, які охороняли музей історії Другої світової війни. Солдати вишикувалися в ланцюг по периметру стели "Мінськ – місто-герой". Усього силовиків декілька сотень, а одразу ж навпроти них було до 300 тисяч протестувальників. Лукашенко з автоматом. Ввечері 23 серпня юрба протестувальників прийшла під стіни Палацу Незалежності у Мінську – резиденції президента Білорусі. Спершу була інформація, що Лукашенка евакуювали. Та згодом пресслужба Олександра Лукашенка показала відео, яке доводить, що все буцімто мало бути навпаки. На відео сам Лукашенко виходить з вертольота, який буцімто мав би його забрати. Втім білоруський диктатор чомусь вийшов з автоматом у руках.

Лукашенко з автоматом: дивіться відео

22 серпня: Лукашенко зібрав прихильників у Гродно

Акції непокори в Білорусі. У Дзержинску сформували живий ланцюг. Традиційно для таких заходів люди зібралися вздовж автошляху та підіймали руки вгору зі знаком перемоги. Їм у відповідь сигналили автівки. У Мінську відбулося кілька акцій солідарності. Найбільші з них пройшли біля Комаровського ринку. Також відбулися авто- та мотопробіг.

У Дзержинску сформували живий ланцюг. Традиційно для таких заходів люди зібралися вздовж автошляху та підіймали руки вгору зі знаком перемоги. Їм у відповідь сигналили автівки. У Мінську відбулося кілька акцій солідарності. Найбільші з них пройшли біля Комаровського ринку. Також відбулися авто- та мотопробіг. Мітинги за Лукашенка. Найбільше таке зібрання відбулося у Гродно. Там зібралися приблизно 7 тисяч людей. Організовували все "цивільні в масках". Для прихильників Лукашенка лунали патріотичні пісні. Але вже після виступу чинного президента люди почали розходитися. Тому кількість протестувальників скоротилася до кількох сотень.

21 серпня: величезний ланцюг солідарності

Ланцюг покаяння. У Мінську відбувається акція "Ланцюг покаяння". Її мета – нагадати про неприпустимість насильства з боку силовиків. За задумом організаторів, люди повинні розтягнутися від Куропат до СІЗО на "Окрестіна" через все місто. До ланцюга приєдналися сотні людей, а всього акція розтягнулася на 13 кілометрів. Саме таку відстань зайняв "Ланцюг покаяння".

"Ланцюг покаяння" в Мінську / Фото TUT.by

Протести відбиваються на економіці. 21 серпня торги на Білоруській валютно-фондовій біржі відкрилися з різкого зростання курсів валют і обвалу білоруського рубля. Експерти прогнозують, що це лише початок падіння. У багатьох банках євро продається вже по 3 рублі. Білоруські ЗМІ повідомляють, що в Мінську біля обмінних пунктів масово почали збиратись люди. Вони скуповують долари та євро.

20 серпня: страйки медиків і вчителів

Страйки лікарів. Від ранку 20 серпня на вулиці вийшли працівники Республіканського науково-практичного центру "Кардіологія". Вони страйкують неподалік від місця роботи: дехто тримає плакати, а дехто – біло-червоно-білі прапори. Серед інших до протестів приєдналися лікарі Шостої міської клінічної лікарні міста Мінська. Медики кажуть: не можуть зупинити роботу й перестати надавати допомогу людям, але дуже хочуть підтримати протести.

Від ранку 20 серпня на вулиці вийшли працівники Республіканського науково-практичного центру "Кардіологія". Вони страйкують неподалік від місця роботи: дехто тримає плакати, а дехто – біло-червоно-білі прапори. Серед інших до протестів приєдналися лікарі Шостої міської клінічної лікарні міста Мінська. Медики кажуть: не можуть зупинити роботу й перестати надавати допомогу людям, але дуже хочуть підтримати протести. Ланцюги солідарності. Ну й звісно, протести не обійшлися без традиційних ланцюгів солідарності. Наприклад, у Мінську містяни вишикувалися в ланцю "за зміну влади й проти насилля".

Що відомо про реакцію влади? Перелякана білоруська влада вже традиційно вирішила позмагатися з протестами, хто злякається більше. Здебільшого залякують уночі. Так, у ніч проти 20 серпня червоною фарбою облили будинок Павла Латушко – представника влади, який звільнився й став на бік протестів. Так само пошкодили багато автомобілів протестувальників.

Важливо Лукашенко домовився з Путіним про спільне використання військ при загрозі з Заходу

19 серпня: четверта смерть

ОМОН знову розгулявся. У Мінську мав відбутися Марш скорботи. У філармонії зібралося приблизно 150 людей. Однак приїхав ОМОН і розігнав людей.

У Мінську мав відбутися Марш скорботи. У філармонії зібралося приблизно 150 людей. Однак приїхав ОМОН і розігнав людей. Влада в Гродно пішла на поступки, а Лукашенко стягує туди війська. Місто Гродно розташоване поблизу кордону з Польщею і Литвою. Тут активно проходять акції протесту. Місцева влада Гродно під тиском виконала вимоги демонстрантів. Зокрема, в місті дозволили мітинги на центральних площах. Також відпустили всіх 777 затриманих демонстрантів.

Місто Гродно розташоване поблизу кордону з Польщею і Литвою. Тут активно проходять акції протесту. Місцева влада Гродно під тиском виконала вимоги демонстрантів. Зокрема, в місті дозволили мітинги на центральних площах. Також відпустили всіх 777 затриманих демонстрантів. Ще одна смерть під час акцій протесту. 11 серпня в Бресті Геннадій Шутов отримав вогнепальне поранення в голову. На вертольоті його транспортували у військовий госпіталь в Мінську. Там 43-річний чоловік і помер 19 серпня. В МВС Білорусі визнали, що застрелили чоловіка та заявили, що той начебто чинив опір. Натомість родичі Геннадія розповідають, що чоловік не був активним учасником протесту: він не втручався у конфлікт, а просто йшов вулицею.



Загиблий Геннадій Шутов / Фото tut.by

18 серпня: страйки, третя смерть під час протестів

Страйки у Білорусі. До масових страйків долучилися працівники Белтелерадіокомпанії, 25 співробітників Білоруського радіо, співробітники Республіканського науково-практичного центру кардіології. Водночас у Жабинці, Слуцьку та Городеї не працювали співробітники цукрових заводів. Працівники "Білоруськалію", Белпошти, Мозирського нафтопереробного заводу.

Страйки на білоруських підприємствах / Фото з телеграм-каналів

Добровільно-примусові мітинги за Лукашенка. У Гомелі пройшла акція на підтримку Олександра Лукашенка. Зокрема, робітники заводу "Спартак" прийшли туди під примусом. На фото видно десятки автобусів, на яких привезли людей. Схожу акцію провели і в Могильові. Там у небо навіть підняли білоруський прапор радянського зразка з допомогою гелікоптера.

У Гомелі пройшла акція на підтримку Олександра Лукашенка. Зокрема, робітники заводу "Спартак" прийшли туди під примусом. На фото видно десятки автобусів, на яких привезли людей. Схожу акцію провели і в Могильові. Там у небо навіть підняли білоруський прапор радянського зразка з допомогою гелікоптера. Третя жертва протестів у Білорусі. У Міністерстві внутрішніх справ Білорусі підтвердили загибель ще одного учасника протестів у Мінську. Загинув 19-річний хлопець, якого начебто збив автомобіль ще 16 серпня. Хлопець нібито йшов проїжджою частиною Партизанського проспекту близько 3:20 ночі. На нього наїхав автомобіль, від отриманих травм він загинув на місці.

У Міністерстві внутрішніх справ Білорусі підтвердили загибель ще одного учасника протестів у Мінську. Загинув 19-річний хлопець, якого начебто збив автомобіль ще 16 серпня. Хлопець нібито йшов проїжджою частиною Партизанського проспекту близько 3:20 ночі. На нього наїхав автомобіль, від отриманих травм він загинув на місці. Тихановського перевели з СІЗО Мінська у Жодіно. Сергія Тихановського – чоловіка кандидатки-опозиціонерки Світлани Тихановської перевели з СІЗО Мінська у Жодіно. 18 серпня активісту виповнилось 42 роки, отож учасники акцій протесту планували підтримати його під стінами ізолятора. Зазначимо, що у Жодіно разом з Тихановським етапували ще одного блогера-опозиціонера Ігоря Лосика.

Сергія Тихановського – чоловіка кандидатки-опозиціонерки Світлани Тихановської перевели з СІЗО Мінська у Жодіно. 18 серпня активісту виповнилось 42 роки, отож учасники акцій протесту планували підтримати його під стінами ізолятора. Зазначимо, що у Жодіно разом з Тихановським етапували ще одного блогера-опозиціонера Ігоря Лосика. Створення Координаційної ради. Опозиційні сили у Білорусі створили Координаційну раду – орган, який має займатись трансфером влади у Білорусі. Ініціатива опозиціонерів неабияк розлютила Олександра Лукашенка . Він назвав створення опозиціонерами Координаційної ради спробою захоплення влади.

До теми Мета – нові вибори та передача влади, – Координаційна рада у Білорусі зібрала пресконференцію

17 серпня: масштабний страйк

Страйки на заводах та підприємствах. 17 серпня в Білорусі продовжився масштабний страйк. Все більше підприємств долучаються до нього. Серед головних вимог: визнати вибори недійсними, клопотати про розформування ОМОНу, покарати винних у фальсифікаціях, провести нові вибори з незалежними спостерігачами.

17 серпня в Білорусі продовжився масштабний страйк. Все більше підприємств долучаються до нього. Серед головних вимог: визнати вибори недійсними, клопотати про розформування ОМОНу, покарати винних у фальсифікаціях, провести нові вибори з незалежними спостерігачами. Лукашенко на МЗКТ. На переговори зі страйкарями Мінського заводу колісних тягачів на гелікоптері прибув сам президент Олександр Лукашенко. Лукашенко, виступаючи перед кількома працівниками заводу у приміщенні, натякнув, що на особливі поступки йти не збираються. Згодом Лукашенко таки звернувся до мітингувальників. Люди зустріли його криками "Уходи", "Фу" та "Сором". На це Лукашенко відреагував так: "Дякую. Відповідаю вам на це питання: можете ще покричати".

На переговори зі страйкарями Мінського заводу колісних тягачів на гелікоптері прибув сам президент Олександр Лукашенко. Лукашенко, виступаючи перед кількома працівниками заводу у приміщенні, натякнув, що на особливі поступки йти не збираються. Згодом Лукашенко таки звернувся до мітингувальників. Люди зустріли його криками "Уходи", "Фу" та "Сором". На це Лукашенко відреагував так: "Дякую. Відповідаю вам на це питання: можете ще покричати". Мітинги під СІЗО. Приблизно 5 – 7 тисяч протестувальників 17 серпня прийшли під стіни СІЗО №1 на вулиці Володарського. Вони вимагали негайного звільнення політв'язнів. Саме у цьому слідчому ізоляторі має перебувати опозиціонер та чоловік кандидатки у президенти Сергій Тихановський. Звідки протестувальники рушили до СІЗО на Окрестіна. Там між активістами та волонтерами розгорілася суперечка щодо доцільності мітингу.

Як світ реагує на події

Важливо! Від початку протестів у Білорусі безвісти пропали 76 людей. Більшість з них – чоловіки. Про деяких зниклих невідомо майже нічого.

16 серпня: історичний марш "За свободу"

Протести опозиції. У неділю, 16 серпня, розпочався восьмий день протестів у Білорусі. На цей день противники режиму Лукашенка запланували історичний марш "За свободу", який зрештою став найбільшим в історії Білорусі. Загалом участь у заході взяли щонайменше 100 тисяч людей. Дивіться відео 24 каналу про марш Свободи у Білорусі.

У неділю, 16 серпня, розпочався восьмий день протестів у Білорусі. На цей день противники режиму Лукашенка запланували історичний марш "За свободу", який зрештою став найбільшим в історії Білорусі. Загалом участь у заході взяли щонайменше 100 тисяч людей. Дивіться відео 24 каналу про марш Свободи у Білорусі. Лукашенко зібрав свій мітинг. Тим часом, мітинг на підтримку Лукашенка провели під Будинком уряду. На нього бюджетників звозили зі всієї Білорусі. Участь у цій акції була примусовою – за інформацією телеграм-каналів, якщо люди відмовлялись їхати, їм погрожували звільненням.

15 серпня: прощання з першим загиблим

Прощання із загиблим. У суботу почався 7 день масових протестів у Білорусі. Мабуть, найбільш трагічний за увесь час, адже цього дня протестувальники прощалися з одним з них – Олександром Тарайковським, якого першого вбили силовики. На місці прощання з ним зібралися сотні людей, в центрі Мінська, де й застрелили Тарайковського – тисячі.

У суботу почався 7 день масових протестів у Білорусі. Мабуть, найбільш трагічний за увесь час, адже цього дня протестувальники прощалися з одним з них – Олександром Тарайковським, якого першого вбили силовики. На місці прощання з ним зібралися сотні людей, в центрі Мінська, де й застрелили Тарайковського – тисячі. Розмова Путіна і Лукашенка. Свою солідарність продемонстрував і президент Білорусі Олександр Лукашенко – солідарність російському диктатору Володимиру Путіну. Лукашенко спершу заявив, що мусить попередити російського президента, що "після Білорусі протести перекинуться на Росію", а вже за кілька годин провів з ним телефонну розмову.

14 серпня: переповнені ізолятори

У СІЗО немає місць. У ніч проти 14 серпня білоруське МВС повідомило, що СІЗО у країні переповнені. Тож, владі не залишилося нічого іншого, як звільняти людей. У відомстві повідомили про звільнення понад двох тисяч осіб. Білоруські силовики також відпустили затриманих українських волонтерів Костянтина Рєуцького, Євгена Васильєва та українку Оксану Альошину. Звільнені українці мають сьогодні повернутися додому.

Зверніть увагу Російська пропагандистка Скабєєва похвалила білоруський ОМОН, не забула і про Україну: відео

13 серпня: майже 7 тисяч затриманих

Масові затримання у Білорусі. Загалом по країні за участь в несанкціонованих масових заходах правоохоронці затримали 6,7 тисячі осіб. За останню добу – 700 нових затримань. За даними правозахисників, в результаті зіткнень постраждали понад 200 громадян.

Загалом по країні за участь в несанкціонованих масових заходах правоохоронці затримали 6,7 тисячі осіб. За останню добу – 700 нових затримань. За даними правозахисників, в результаті зіткнень постраждали понад 200 громадян. Жінки з квітами знову вийшли на мінські вулиці та формують ланцюги солідарності. До них долучилися медики й музиканти. Страйкують і великі підприємства та заводи. На масштабний страйк у Мінську вийшли сотні працівників найбільшого підприємства у країні – Білоруського автомобільного заводу. До них доєднались й інші великі компанії.

11 серпня: засідки, ОМОН у "швидких", інтернету немає

Перші страйки. Саме 11 серпня активісти збирали країну на всенародний страйк. За ідеєю мітингарів, страйкарі мали спинити усю роботу в Білорусі. До блокади роботи долучилися близько двадцяти підприємств. У найактивніше місце страйку – Мінський електротехнічний завод імені Козлова, де страйкували понад 50 осіб, придушити протест приїхали силовики. Незгодних почали пакувати в автозаки, а людей, що прийшли під завод підтримати страйкарів, просто розганяли.

Саме 11 серпня активісти збирали країну на всенародний страйк. За ідеєю мітингарів, страйкарі мали спинити усю роботу в Білорусі. До блокади роботи долучилися близько двадцяти підприємств. У найактивніше місце страйку – Мінський електротехнічний завод імені Козлова, де страйкували понад 50 осіб, придушити протест приїхали силовики. Незгодних почали пакувати в автозаки, а людей, що прийшли під завод підтримати страйкарів, просто розганяли. Підступність силовиків. ОМОНівці їздили навіть у машинах швидкої допомоги. Вони спинялися біля груп людей і неочікувано кидалися на них. Цього дня силовики цинічно напали на людей, що приносили квіти на місце загибелі протестувальника. Під час протестів місцеві правоохоронці затримали дев'ятьох українців. Згодом їх таки відпустили. Окрім того, ОМОНівці побили українського фотографа.

ОМОНівці їздили навіть у машинах швидкої допомоги. Вони спинялися біля груп людей і неочікувано кидалися на них. Цього дня силовики цинічно напали на людей, що приносили квіти на місце загибелі протестувальника. Під час протестів місцеві правоохоронці затримали дев'ятьох українців. Згодом їх таки відпустили. Окрім того, ОМОНівці побили українського фотографа. Рукопашний бій у Бресті. У центрі Бреста ввечері 11 серпня протестувальники вийшли, так би мовити, стінка на стінку зі співробітниками ОМОНу. Протестувальники стрибали на щити міліціонерів, розпилювали балончики, дехто вийшов на бій голіруч.

Третій день протестів у Білорусі: дивіться відео

10 серпня: другий день сутичок

Сутички у Білорусі. Після жорстокого розгону, у якому щонайменше 50 осіб постраждали, протестувальники вирішили, що зупинятися не можна і потрібно обов'язково досягти справедливості. Відтак мітингарі почали розповсюджувати заклики із тим, що цього дня потрібно краще підготуватися.

Після жорстокого розгону, у якому щонайменше 50 осіб постраждали, протестувальники вирішили, що зупинятися не можна і потрібно обов'язково досягти справедливості. Відтак мітингарі почали розповсюджувати заклики із тим, що цього дня потрібно краще підготуватися. Ввечері 10 серпня на вулиці Кальварійській стріляли у групу ЗМІ. Медійники були у спеціальних жилетах та з відповідною знімальною технікою. Однак це ніяк не спинило спецпризначенців. Групу обстріляли буквально впритул. Подивіться на це Протестувальник дав копняка під зад ОМОНівцю: курйозне відео Цього ж дня мітингувальники діяли значно рішучіше: декілька ​машин наїхали на силовиків ОМОНу. Силовики стояли на жвавій дорозі, перекриваючи рух. А мітингувальники, аби проїхати, змушеними були наїхати на правоохоронців. Зачистка, як і минулого дня, почалася приблизно о 3 ночі. Окрім традиційної сили, силовики ще й застосовували зброю, водомети та автозаки. З допомогою останніх вони руйнували барикади, які збудували мітингарі. Детальніше про кінець дня Сутички у Мінську: силовики провели жорстоку зачистку мітингувальників – відео 18+ Протести другого дня у Білорусі / Фото Белсат, TYT.by, NEXTA 9 серпня: як почалися протести

На вулиці людей вивели несподівано високі результати виборів за даними екзитполу: після закриття дільниць виявилося, що за Лукашенка проголосували 79,7%, а за опозиційну кандидатку Світлану Тихановську – 6,8%.

При тому на іноземних дільницях та за результатами альтернативних екзитполів результати виглядали діаметрально протилежними: за Тихановську проголосувала переважна більшість білорусів.

Упродовж цілого дня голосування з різних куточків країни повідомлялося про фальсифікації протоколів і нечесні підрахунки. Члени виборчих комісій відмовлялися ставити свої підписи під такими підробками. Так, наприклад, комісію в одній зі шкіл Гродного підписати протоколи змушували ОМОНівці зі зброєю.

Як пройшов основний день голосування під час виборів президента Білорусі – можете ознайомитися за цим посиланням.

Затримання людей просто на вулиці. Почали затримувати людей ще до офіційного закриття дільниць. Силовики тоді атакували мітингувальників, що зібралися біля дільниць в очікуванні результатів. Вже після 20:00 правоохоронці почали затримувати всіх, хто потрапляв їм під руку – не гребували рейдами й житловими кварталами.

Читайте детально У Білорусі поновилися сутички: силовики знову били та затримували людей – фото, відео

Початок сутичок. Люди зібралися біля стели "Місто-герой" в Мінську і скандували патріотичні гасла. Силовики почали їх відтісняти й застосовувати силу, затримувати активістів. Натомість побратими кинулися їх відбивати – у підсумку спалахнули сутички. Правоохоронці почали застосовувати, шумові гранати, електрошокери, водомети, стріляли гумовими кулями.

Що відомо про потерпілих

За даними МВС Білорусі, внаслідок сутичок цього дня постраждали понад 50 осіб, зокрема 39 співробітників міліції, багато з яких – госпіталізовані. Також тут повідомили, що загалом по країні за участь в несанкціонованих масових заходах правоохоронці затримали майже 3 тисячі осіб.

З них – майже тисячу в Мінську і понад дві в інших регіонах республіки.

Однак очевидці у соцмережах оперують значно більшими цифрами щодо затриманих і поранених. Мовиться про 120 поранених та приблизно 5 тисяч затриманих. Влада їх не підтверджує.

Більше про масові протести у Білорусі: дивіться відео