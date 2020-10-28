Група Метінвест з 2012 року на 33% скоротила викиди забруднюючих речовин в навколишнє середовище на своїх заводах .

Про це повідомив генеральний директор групи Юрій Риженков в ході онлайн-конференції Steel Success Strategies, організованої Fastmarkets і World Steel Dynamics, повідомляє uaprom.info.

"За останні 10 років Метінвест вклав у проєкти з екологічної модернізації 344 млн доларів. У наступні п'ять років інвестиції холдингу в цю сферу виростуть на 69 млн доларів. Таким чином до 2025 року сукупні інвестиції Метінвесту в екопроєкти складуть 413 млн доларів", – зазначив Риженков.

Керівник Метінвесту розповів, що підприємство підтримує інтеграцію української металургійної галузі в європейську систему торгівлі квотами на викиди парникових газів. Тому компанія протягом багатьох років реалізує конкретні дії по скороченню негативного впливу на навколишнє середовище.

Риженков вважає, що водночас окремі механізми регулювання викидів в ЄС створять додаткові виклики для виробників.

"У той час, як European Green Deal є позитивною ініціативою, деякі з її механізмів можуть стати викликом для торгівлі й промисловості ЄС. Зокрема, мова йде про механізм Carbon Border Adjustment. Експерти вважають, що він буде сприяти зростанню доходів ЄС і витрат експортерів. Ми незабаром представимо Єврокомісії власне бачення "вуглецевого податку" в рамках публічних консультацій", – зазначив Риженков.

Він також повідомив, що модернізація виробництва в Україні, спрямована на зближення з кліматичними нормами ЄС, як правило, відбувається в умовах відсутності стимулюючих програм з боку держави.