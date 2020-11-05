Завтра буде більше 10 тисяч хворих на COVID-19 за добу, – Степанов
У МОЗ очікують більше 10 тисяч нових хворих на коронавірус за добу вже 6 листопада. До слова, 4 листопада також зафіксували майже 10 тисяч нових випадків COVID-19.
Таке припущення зробив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, зважаючи на стрімку динаміку зростання кількості інфікованих. Про це очільник МОЗ заявив в ефірі ток-шоу "Право на владу", повідомляє 24 канал.
До речі МОЗ готує карантин вихідного дня: чи працюватиме транспорт
Завтра буде більше 10 тисяч хворих за добу, виходячи з тієї динаміки, яка є,
– наголосив очільник МОЗ.
Коронавірус в Україні: статистика
- У жовтні в Україні зафіксували стрімкий приріст нових хворих на коронавірус. Наприклад, за добу 4 листопада виявили 9850 нових хворих.
- Загалом від початку пандемії в Україні захворіли понад 400 тисяч людей.
- Близько 184 тисячі хворих вже одужали. Від ускладнень коронавірусу та супутніх хвороб померли 7924 пацієнтів.
Які нові обмеження планують запровадити в Україні
- Через складну ситуацію з COVID-19 уряд запровадить нововедення у карантині. Зокрема, планують обмежити роботу зон харчування, дитячих кімнат та розважальних зон у ТРЦ.
- Крім цього, наступних вихідних, за словами Степанова, хочуть запровадити карантин вихідного дня. Також у ЗМІ поширили інформацію про запровадження чорної зони. До неї нібито мають увійти регіони, що належать до червоної.
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