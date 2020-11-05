У МОЗ очікують більше 10 тисяч нових хворих на коронавірус за добу вже 6 листопада. До слова, 4 листопада також зафіксували майже 10 тисяч нових випадків COVID-19.

Таке припущення зробив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, зважаючи на стрімку динаміку зростання кількості інфікованих. Про це очільник МОЗ заявив в ефірі ток-шоу "Право на владу", повідомляє 24 канал.

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Завтра буде більше 10 тисяч хворих за добу, виходячи з тієї динаміки, яка є,

– наголосив очільник МОЗ.

Коронавірус в Україні: статистика

У жовтні в Україні зафіксували стрімкий приріст нових хворих на коронавірус. Наприклад, за добу 4 листопада виявили 9850 нових хворих.

Загалом від початку пандемії в Україні захворіли понад 400 тисяч людей.

Близько 184 тисячі хворих вже одужали. Від ускладнень коронавірусу та супутніх хвороб померли 7924 пацієнтів.

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