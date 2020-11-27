Поліцейські у 2020 році отримали набагато більше повідомлень та заяв про факти домашнього насильства, ніж у 2019 році. Їхня кількість зросла більш ніж на половину.

Такі цифри навела заступниця міністра внутрішніх справ України Катерина Павліченко на пресбрифінгу в Укрінформі. Він був присвячений проведенню Всеукраїнської інформаційної кампанії "16 днів проти насильства".

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За її словами, у 2020 році правоохоронці:

отримали на 54% більше заяв та повідомлень про факти домашнього насильства;

склали на 27% більше протоколів про адміністративне правопорушення;

винесли в 5 разів більше термінових заборонених приписів;

взяли на облік на 22% більше кривдників.

Вона також розповіла, що підрозділи МВФ постійно навчаються, а така статистика свідчить про зміни підходів у боротьбі з домашнім насильством. Крім цього, це показує, що суспільство готовності відкрито говорити на цю тему.

В чому причина

Карантин, спричинений пандемією COVID-19 ще більше оголив проблему домашнього насильства. І в таких умовах Міністерство внутрішніх справ дещо переглянуло підходи до запобігання та протидії цьому явищу,

– зазначила Павліченко.

Вона також додала, що збільшили кількість спеціалізованих мобільних груп реагування на випадки домашнього насильства. Сьогодні їх 54 по всій країні. При цьому, до реагування на випадки домашнього насильства залучаються й інші підрозділи.

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