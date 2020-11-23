Радник Єрмака Михайло Подоляка переконує, що немає жодних взаємин із проросійським журналістом Анатолієм Шарієм. Хоча підтвердив, що свого часу вони разом працювали.

Коментар Подоляка щодо роботи з Шарієм

Як зауважив радник керівника ОПУ, він був редактором на сайті "Обозреватель", а Шарій – журналістом. Про це він сказав у коментарі виданню "Бабель".

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"У мене немає з ним ані конфлікту, ані приятельських стосунків. Я до всіх завжди ставлюся нейтрально", – наголосив Подоляк.

Також він відповів на питання, чому сайт Шарія акредитували на останню пресконференцію президента Зеленського, а багато інших ЗМІ – ні.

Я не займався акредитацією на пресконференцію та не міг впливати на список допущених туди ЗМІ. Також я знаю про особисті конфлікти деяких співробітників Офісу президента з журналістами та вважаю, що це неприпустимо. Й останнє, журналістика та пропаганда – дві великі різниці,

– зауважив радник керівника ОПУ.

На завершення Подоляк підкреслив, що у Шарія – власне більше пропаганди, аніж журналістики.

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Що відомо про Анатолія Шарія

Це доволі популярний в ютьюбі блогер і колишній журналіст. Він – родом із Києва.

Шарій часто н егативно говорить про Україну, а особливо про Майдан і українських військових. Майже всі його міркування є схожими на меседжі, що поширюють російські пропагандисти.

Майже всі його міркування є схожими на меседжі, що поширюють російські пропагандисти. Також він різко критикує українську владу, часто вигадуючи та перекручуючи інформацію.

Тому його називають "кремлівським проєктом – блогером, якого використовують російські господарі".

Проти Шарія в Україні відкрили 2 справи, через які він і втік з країни ще у 2012 році.

Більше про скандали за участю Шарія читайте у нашому матеріалі.

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