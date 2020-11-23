Радник Єрмака Подоляк працював із Шарієм: чи вважає представник ОПУ його пропагандистом
Радник Єрмака Михайло Подоляка переконує, що немає жодних взаємин із проросійським журналістом Анатолієм Шарієм. Хоча підтвердив, що свого часу вони разом працювали.
Коментар Подоляка щодо роботи з Шарієм
Як зауважив радник керівника ОПУ, він був редактором на сайті "Обозреватель", а Шарій – журналістом. Про це він сказав у коментарі виданню "Бабель".
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"У мене немає з ним ані конфлікту, ані приятельських стосунків. Я до всіх завжди ставлюся нейтрально", – наголосив Подоляк.
Також він відповів на питання, чому сайт Шарія акредитували на останню пресконференцію президента Зеленського, а багато інших ЗМІ – ні.
Я не займався акредитацією на пресконференцію та не міг впливати на список допущених туди ЗМІ. Також я знаю про особисті конфлікти деяких співробітників Офісу президента з журналістами та вважаю, що це неприпустимо. Й останнє, журналістика та пропаганда – дві великі різниці,
– зауважив радник керівника ОПУ.
На завершення Подоляк підкреслив, що у Шарія – власне більше пропаганди, аніж журналістики.
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Що відомо про Анатолія Шарія
- Це доволі популярний в ютьюбі блогер і колишній журналіст. Він – родом із Києва.
- Шарій часто негативно говорить про Україну, а особливо про Майдан і українських військових. Майже всі його міркування є схожими на меседжі, що поширюють російські пропагандисти.
- Також він різко критикує українську владу, часто вигадуючи та перекручуючи інформацію.
- Тому його називають "кремлівським проєктом – блогером, якого використовують російські господарі".
- Проти Шарія в Україні відкрили 2 справи, через які він і втік з країни ще у 2012 році.
- Більше про скандали за участю Шарія читайте у нашому матеріалі.
Приклади того, як маніпулює інформацією Анатолій Шарій: дивіться відео
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