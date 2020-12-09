У тактиці української делегації в ТКГ відбуваються зміни. Зокрема, висловлювання її глави Леоніда Кравчука стали більш рішучими, аніж раніше.

У діях української делегації в ТКГ зміни є неминучими. Про це повідомив член української делегації в ТКГ Сергій Гармаш в ефірі 24 каналу.

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Як заявив Гармаш, те, що тепер говорить Кравчук у порівнянні з його заявами, коли він тільки став членом делегації, є двома різними рівнями сприйняття конфлікту та ведення переговорів.

Гармаш зазначив, що зміни зумовлені психологічним прогресом членів української делегації та представників Офісу Президента.

Тепер Зеленський вже не думає, що достатньо просто перестати стріляти. В нього сформувалася реалістична картина дій, які відбуваються на Донбасі,

– наголосив учасник делегації.

Він зазначив, що тепер переговори в ТКГ мають хорошу динаміку. Втім, Гармаш наголосив, що Україна та Росія – "різні за вагою" учасники переговорів. На його думку, українська держава поки є слабкою стороною у двосторонніх переговорах, які відбуваються в ТКГ.

Донбас не повторить сценарій Придністров'я

На думку Гармаша, ймовірність того, що Україна відтворить сценарій Придністров'я є нереалістичним, адже на сході України – 3 мільйони населення.

"Ми не давали згоду на легалізацію такого проросійського анклаву, і, сподіваюся, що ніколи й не дамо. Суспільство не дозволить це зробити", – заявив він.

Гармаш зазначив, що серед української делегації немає тих, хто б міг просувати такий сценарій.

Миротворці на Донбасі

На думку учасника делегації, Україні тепер варто вести діалог як з Росією, так і з міжнародними партнерами. Він також зазначив, що ідею про необхідність залучення миротворців для урегулювання конфлікту в Тристоронній контактній групі не обговорюють.

Причиною є те, що ТКГ працює на основі Мінських домовленостей, а там відомостей щодо миротворців немає. Водночас ідею про це можуть обговорювати лише на високому політичному рівні.