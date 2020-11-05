В ОБСЄ оприлюднили попередні висновки спостерігачів за перебігом президентських виборів у США 2020 року. Відзначили рекордну кількість судових позовів, чимало спроб підірвати суспільну довіру до демократії та певну непрозорість фінансування виборчих кампаній.

Про попередні висновки спостерігачів за виборами у США 2020 року мовиться у заяві ОБСЄ, оприлюдненій 4 листопада. Також свою думку висловив під час пресконференції керівник короткострокової місії ОБСЄ Майкл Георг Лінк, як пише "РБК-Україна".

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Загалом про виборчий процес

Процес голосування у США супроводжувала правова невизначеність та спроби політиків підірвати суспільну довіру до демократії та виборів. Та попри все вибори президента США були конкурентними.

В ОБСЄ також висловили сумніви у прозорості фінансування виборчих кампаній.

Про судові позови

У США зафіксували безпрецендентну кількість судових позовів через вибори, а саме: понад 400 у 44 штатах. Як кажуть в ОБСЄ, такого із виборами в історії США раніше не бувало. Тривалі судові процеси також заплутували виборців.

Водночас в ОБСЄ вважають, що процес оскарження процедури проведення виборів в США почався надто пізно.

Про ймовірні фальсифікації

В ОБСЄ кажуть, що американські вибори були дуже політично поляризовані, чому немало посприяли безпідставні заяви про систематичні фальсифікації голосування.

Зокрема, мовиться про заяви чинного президента та кандидата від республіканців Дональда Трампа. Той постійно говорив про масові порушення, хоча насправді підстав для таких слів не мав.

Безпідставні твердження про систематичні порушення, зокрема чинного президента, серед іншого й у ніч виборів, шкодять довірі громадськості до демократичних інституцій,

– стверджує представник ОБСЄ Майкл Георг Лінк.

Нагадаємо, Трампу не сподобалися результати у Мічигані, Вісконсіні та низці інших штатів. У команді республіканців вже заявили, що звернулися до суду з вимогою зупинити підрахунок голосів.

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Зауважимо, за офіційними даними на виборчих дільницях у США працюють 50 спостерігачів ОБСЄ і 50 спостерігачів Парламентської Асамблеї ОБСЄ. Вони розповідають про свої попередні висновки, але остаточні опублікують тільки на початку 2021 року.

Тим часом підрахунок голосів на президентських виборах у США триває, ще не відомі результати у 6 штатах. Переможе на виборах той кандидат, який набере 270 голосів виборників. Наразі (станом на початок доби 5 листопада) Трамп має 213 таких, а Байден – 253.