Авокадо полюбилося багатьом і завойовує все більшу популярність. Тим, хто проходить повз авокадо в супермаркетах, рекомендую до нього придивитися уважніше.

Це – унікальний представник рослинної їжі. Він офіційно занесений в Книгу рекордів Гіннеса, як найбільш поживний фрукт. Хоча називати його фруктом досить дивно. Адже не їдять авокадо як яблуко або грушу.

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М'якоть авокадо жирна і не солодка. Не можна вживати в їжу кісточку і шкірку, тому що в них міститься токсична речовина персин, що захищає сам плід від грибків і паразитів, а в людини може викликати розлад травлення або алергічні реакції.

Не так важливо до якого виду рослинної їжі авокадо відноситься. Важливі виняткові якості та користь, яку може дати нашому організму авокадо. Поміркуйте самі.

Авокадо багатий нутрієнтами

Плоди авокадо багаті кремнієм (в 100 г – 213% від денної норми), бором (відповідно – 143%), нікелем (140%). А ці елементи впливають на стан кісток, суглобів, судин, шкіри, волосся, відіграють роль в обміні жирів, вуглеводів, гормонів. Особливо важливо приділяти увагу цим елементам жінкам при клімаксі. Також це хороше джерело калію і магнію.

Високий в авокадо вміст вітаміну Е (13 % денної норми в 100 г), природного антиоксиданту, що захищає організм від передчасного старіння.

Незважаючи на те, що в половині м'якоті одного плоду міститься 9 г вуглеводів, приблизно 7 з них це – клітковина, що складає приблизно 20 % денної потреби. Всього 0,5 г від загальної кількості вуглеводів припадають на крохмаль і 0,5-0,7 г на прості цукри. Через такий склад його глікемічний індекс дуже низький – 10.

Авокадо покращує імунітет, робить організм молодшим

Високий вміст і унікальна комбінація природних антиоксидантів в авокадо – насамперед вітамінів, мінералів і ненасичених жирних кислот допомагають організму боротися із запаленнями, посилювати імунітет.

100 г авокадо містить 1,5 добові дози фітостеринів, які зменшують концентрацію холестерину в людському організмі, сприяють виробленню колагену, зберігаючи молодість шкіри.

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Необхідно знати, що фітостерини також мають антиандрогенний ефект – знижують рівень і активність чоловічих гормонів андрогенів. Тому його слід включати в раціон харчування жінкам, у яких визначають високий рівень чоловічих гормонів, наприклад при полікістозі яєчників або клімаксі.

Включати авокадо в чоловічий раціон потрібно з обережністю. Регулярне вживання може привести до порушень гормонального фону у чоловіків, зниження рівня тестостерону – чоловічого статевого гормону.

Але таку властивість авокадо можна використовувати чоловікам при наявності гіпертрофії або аденоми простати. Це позитивно впливає на залозу. Вчені вважають, що вживання авокадо знижує ризик розвитку раку передміхурової залози

Слід пам'ятати, що на 100 г авокадо, а це половинка м'якоті одного фрукта, припадає близько 120-160 калорій (залежно від сорту), в основному за рахунок жиру. І хоча в його складі дуже корисні незамінні жирні кислоти -омега-3, омега-6, а також омега-9, зловживати цим фруктом не слід. Адже в 100 г близько 15 г жирів, що становить практично половину добової норми рослинних жирів.

Авакадо легко готувати

Плід має м'яку вершкову консистенцію. Це дозволяє включати його до складу різноманітних страв. Їдять, як правило, в сирому вигляді. Використовують в якості окремої страви або в складі салатів, бутербродів, суші, фруктово-овочевих смузі.

При тепловій обробці – варінні, смаженні, запіканні авокадо набуває гіркий, неприємний смак через вміст в ньому таніну.

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Авокадо в харчуванні

Істотний вміст в авокадо жирів і високий вміст харчових волокон дають гарне насичення при поєднанні його з овочами. Цей фрукт корисно включати в харчування під час посту.

Завдяки багатому мінеральному, жирнокислотному, вітамінному складу, холестериннормалізуючій дії авокадо дуже корисний для здоров'я фрукт.

Джерело: Facebook