На засіданні підкомітету обговорили законопроєкт щодо посилення відповідальності за правопорушення на дорозі. Зокрема, депутати вирішили прибрати майже всі норми, які розширюють повноваження поліції та підняти штрафи за нетверезе водіння.

Збільшення штрафів за нетверезе водіння та можливість застосовувати кримінальну відповідальність допоможуть боротися з п'яними водіями на дорозі. Про це повідомила нардепка від фракції "Голос" Олександра Устінова в ефірі 24 каналу.

Читайте також Нестандартні способи, які допоможуть збадьоритися за кермом у довгій дорозі

Про що говорили на підкомітеті

Устінова заявила, що зміни підкомітету до законопроєкту посилюють відповідальність водіїв за порушення на дорозі. Зокрема, депутати вирішили підняти штрафи за кермування автомобілем у стані алкогольного сп'яніння:

за перше правопорушення протягом року — 17 тисяч гривень і позбавлення водійських прав на 1 рік;

за повторне правопорушення протягом року — 34 тисячі гривень і позбавлення водійських прав на 2 роки;

за третє порушення — 51 тисяча гривень та навіть загроза кримінальної відповідальності.

Довідка. Парламент в першому читанні вже ухвалив законопроєкт про посилення відповідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху. У такий спосіб хочуть розширити повноваження поліції.

На думку депутатки, наразі багато водіїв сідають за кермо нетверезими, бо знають, що матимуть можливість відкупитися або у поліціянтів, або пізніше у суді. Через це, за її словами, наразі треба першочергово розв'язувати це питання.

До теми Дивно і смішно: незвичайні дорожні знаки у різних країнах світу, про які ви й не здогадувалися

Депутатка зазначила, що законопроєкт ймовірно розглянуть в середині листопада 2020 року. Як заявила Устінова, документ не розширить повноваження Нацполіції. Вона додала, що спершу цей орган треба реформувати, а вже потім надавати правоохоронцям такі повноваження.