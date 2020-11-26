Укрзалізниця провела службові перевірки у регіональних філіях та департаментах. Відтак виявили порушення, що принесли збитків на 8,5 мільйона гривень.

Перевірки провели на "Південно-Західній залізниці", "Енергозбуті", в департаменті електрифікації та електропостачання УЗ. Про це повідомили у пресслужбі Укрзалізниці.

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Які результати перевірки

Виявили незаконне підключення до електромереж філії "Енергозбут". Загалом збитки сягнули 8,5 мільярда гривень.

Усі результати "Укрзалізниця" передала в Національне антикорупційне бюро України.

Що буде з винуватцями збитків

У відомстві запропонували притягнути 18 працівників до дисциплінарної відповідальності, а 2 – до адміністративної.

Крім цього, 3 співробітникам натякнули, що вони займають невідповідні посади.

Зауважимо, раніше Служба безпеки України заблокувала схему контрабанди російських запчастин на "Львівську залізницю", які везли через окупований Донбас.

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