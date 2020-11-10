У Азербайджані порушили кримінальну справу щодо збиття російського гелікоптера на території Вірменії. Генпрокуратура розслідуватиме її за статтею про халатне ставлення до служби.

Покарання за цією статтею передбачає позбавлення волі на термін від 3 до 7 років, про це повідомили на сайті відомства.

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Слідчі проведуть огляд пристрою, з якого збили гелікоптер, та вивчать системи інформування. А також викличуть на допит військовослужбовців, які здійснили обстріл.

Азербайджанський генпрокурор поспілкувався телефоном зі своїм російським колегою Ігорем Красновим. Він висловив співчуття у зв'язку зі смертю членів екіпажу та повідомив про початок слідчих дій.

Довідка. 27 вересня між Вірменією та Азербайджаном поновились бойові дії. В ніч на 10 листопада Азербайджан, Вірменія та Росія домовилися про повне припинення вогню. Про перебіг конфлікту – читайте тут.

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Аварія трапилася ввечері 9 листопада поблизу села Ерасх у Вірменії, розташованого на кордоні з Азербайджаном.

Вертоліт "Мі-24" збили з переносного зенітно-ракетного комплексу, коли той супроводжував колону воєнної бази Росії у Вірменії.

За попередніми даними, одного з членів екіпажу доставили у лікарню з травмами. Двох людей врятувати не вдалося.

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