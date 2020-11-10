Президент Азербайджану Ільхам Алієв особисто подзвонив до свого російського колеги Володимира Путіна та вибачився за те, що його війська збили гелікоптер РФ. Водночас у Росії позитивно оцінили той факт, що Баку відразу визнав свою провину.

Заява Азербайджану щодо збиття російського вертольота

Алієв запевнив Путіна в тому, що особи, які збили російський вертоліт, отримають покарання. І про це неодмінно повідомлять офіційну Москву, передає пресслужба президента Азербайджану.

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Крім того, він висловив співчуття з приводу трагедії. Також повідомив Путіна, що Генпрокуратура Азербайджану порушила кримінальну справу за цим фактом і зараз триває розслідування.

Інформацію про розслідування підтвердили в Генпрокуратурі Азербайджану. У відомстві "висловили глибокі співчуття родинам загиблих членів екіпажу та побажали зцілення потерпілим".

Що про інцидент кажуть у Росії

У Кремлі позитивно відзначили вищезазначені запевнення азербайджанської сторони в тому. Тому Росія сподівається на проведення оперативного розслідування цього інциденту та покарання винних.

Зауважимо, збиття російського гелікоптера сталося за кілька годин до того, як Азербайджан, Росія та Вірменія підписали угоду щодо миру в Карабасі. За словами речника російського президента Дмитра Пєскова, перемовини щодо цього почалися задовго до інциденту в небі біля азербайджанського кордону.

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Азербайджан збив російський вертоліт: що відомо

Трагедія трапилась біля кордону з Азербайджаном 9 листопада приблизно о 18:00 – неподалік села Ерасх.

Російський вертоліт супроводжував колону воєнної бази Росії у Вірменії.

Внаслідок збиття загинули 2 пілоти, ще один постраждав. У Міноборони Росії зазначили, що удар завдали з переносного зенітно-ракетного комплексу.

В Азербайджані пояснили, що збиття вертольоту було незаплановане, це трапилось випадково.

Міністерство оборони Вірменії, зі свого боку, каже, що посмертно нагородить загиблих пілотів російського вертольота. Це відбудеться за згодою міноборони Росії.

Дивіться відео падіння вертольота: