Канада оприлюднила звіт щодо збиття літака МАУ в Ірані. У ньому країна висловила підтримку українській стороні та закликала Іран відшкодувати збитки та виплатити матеріальну допомогу родичам загиблих.

Про що мовиться у звіті

Канада продовжить працювати над притягненням Ірану до відповідальності за збиття літака. Про це свідчить звіт. Країна вимагатиме повних репарацій від Ірану жертвам, їх родичам та залученим державам.

Важливо Іран відкликав пропозицію щодо виплат сім’ям загиблих у авіакатастрофі МАУ

У звіті наголосили, що Канада висловлюватиме занепокоєння щодо авіакатастрофи на всіх належних міжнародних форумах, аби відобразити розпач сімей.

Також країна досліджуватиме усі наявні механізми внутрішнього законодавства, аби змусити Іран відшкодувати жертви та досягти безпеки під час авіаперельотів. Тому у документі підтримали канадську ініціативу "Безпечніше небо" та закликали приділити особливу увагу родичам жертв авіакатастрофи.

Крім цього, звіт погодинно описує реакцію уряду Канади на інформацію про збиття літака. Також у документі є запитання, які країна поставила іранській стороні.

Зверніть увагу! Іран збив український рейсовий літак 8 січня 2020 року. Унаслідок трагедії загинули 176 людей.

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Авіакатастрофа МАУ в Ірані / Інфографіка 24 каналу