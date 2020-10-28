Зближуємо позиції, – Шмигаль зустрівся з представниками МВФ
Уряді провів 28 жовтня нову зустріч із представниками Міжнародного валютного фонду. В Кабміні запевнили про позитивні результати перемовин.
Після зустрічі в Кабміні запевнили, що країні "вдалося суттєво просунутись у виконанні своїх зобов’язань" перед Фондом. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у свому телеграм-каналі.
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Провели щойно продуктивну зустріч з нашими міжнародними партнерами із Фонду. Україні вдалося суттєво просунутись у виконанні своїх зобов’язань,
– написав Шмигаль.
Прем'єр подякував директору Європейського департаменту Альфреду Каммеру та МВФ за діалог. Також глава уряду наголосив, що міцні партнерські відносини з МВФ — запорука довгострокової стабільності України.
Що цьому передувало
- Конституційний суд 27 жовтня схвалив рішення, у якому дозволив чиновникам брехати у деклараціях.
- Відтак у НАЗК заявили, що закривають реєстр електронних декларацій через рішення суду.
- Рішення суду викликало обурення у суспільстві. Зокрема, деякі політики та активісти наголошували, що це загрожує співпраці України з МВФ.
- Водночас голова Ради Національного банку Богдан Данилишин запевнив, що партнерству з МВФ нічого не загрожує.