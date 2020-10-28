Уряді провів 28 жовтня нову зустріч із представниками Міжнародного валютного фонду. В Кабміні запевнили про позитивні результати перемовин.

Після зустрічі в Кабміні запевнили, що країні "вдалося суттєво просунутись у виконанні своїх зобов’язань" перед Фондом. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у свому телеграм-каналі.

До теми Співпраця України з МВФ під загрозою: хто ламає майбутнє України?

Провели щойно продуктивну зустріч з нашими міжнародними партнерами із Фонду. Україні вдалося суттєво просунутись у виконанні своїх зобов’язань,

– написав Шмигаль.

Прем'єр подякував директору Європейського департаменту Альфреду Каммеру та МВФ за діалог. Також глава уряду наголосив, що міцні партнерські відносини з МВФ — запорука довгострокової стабільності України.

Що цьому передувало