Величезний арсенал озброєння, який вилучили правоохоронці під час обшуків у приміщеннях Національної академії аграрних наук України, зберігали там ще з 2014 року та постійно поповнювали.

Належало озброєння охоронній компанії, члени якої воювали на Донбасі, повідомляє 24 канал із посиланням на співробітника правоохоронних органів. За даними слідства, група чоловіків готувалася до використання арсеналу в самісінькому центрі Києва.

Дивіться також У Києві в аграрній академії знайшли зброю та вибухівку: наче готувались до війни

Якими були мотиви зловмисників, з'ясовують працівники СБУ, поліції та Офісу Генерального прокурора.

Корупційна складова

У поліції стверджують, що обшуки в приміщеннях НААН проводилися через розкрадання майна академії високопосадовцями. За попередньою змовою із підприємцями вони нібито займалися здачею в оренду земельних ділянок за надзвичайно заниженими цінами.

Також, як задокументували слідчі, мова йде про шахрайство та легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом. Аграрні компанії, які вирощували врожай на ділянках НААН, нібито занижувала врожайність та ділили між собою та керівництвом академії залишки.

Звідки взялася зброя

Гранатомети, автомати, пістолети, купу гранат, та навіть артилерійські снаряди знайшли силовики у напівзакинутих підвальних приміщеннях НААН під час обшуків.



Зброю планували використати / Фото пресслужби поліції України

Як стверджують правоохоронці на умовах анонімності, доступ до будівлі академії аграрних наук зловмисники отримали після Євромайдану. Вони, скориставшись ситуацією, нібито взяли приміщення "під охорону від тітушок".



Частину озброєння та спорядження зберігали ще з часів Майдану / Фото поліції України

Згодом ці люди заснували приватну охоронну фірму.

Схрони створили у двох приміщеннях НААН. Частину озброєння почали зберігати ще у 2014 році. Доповнювали арсенал боєприпасами, які привозили з Донбасу. В оперативників була інформація про те, що зловмисники готувалися до терактів. Наразі слідчі з'ясовують всіх фігурантів цієї справи,

– розповів співрозмовник 24 каналу.



Більшу частину зброї привезли з Донбасу / Фото поліції України

Дивіться відео з обшуків у приміщенні НААН: