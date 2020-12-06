Власник одного з найбільших агрохолдингів України “Укрлендфармінг” Олег Бахматюк розповів, як йому довелося прожити в Китаї 244 дні, щоб презентувати Україну в Китаї та відкрити китайський ринок для української продукції.

Про це бізнесмен розповів в інтерв’ю телеведучому 112 канала Дмитру Співаку. За його словами, коли він повертався з материкового Китаю, на митному посту в Шанхаї йому повідомили, що він пробув в Китаї безперервно 244 дні. За словами бізнесмена, політичні та бізнес-кола КНР до того навіть не знали, де розташовується Україна. Через рік на з’їзді комуністичної партії керівництво країни вже заявляло, що Україна є стратегічним партнером КНР. Про це повідомляють Українські новини.

“Коли ми в 2011 році приїхали з представником Deutsche Bank і зустрілись із представником CIC (це найбільший суверенний фонд в Китаї, він управляє сотнями мільярдів доларів, один з тих, що ухвалює рішення щодо економічного розвитку Китаю), я робив презентацію “Укрлендфармінгу” та України. Він слухав, був зацікавленим, а потім в кінці поставив питання: "а Україна – це де? Це десь за Росією і Польщею?" Через рік на з'їзді комуністичної партії Китаю в грудні 2012 року прем'єр-міністр Китаю т міністр економіки під час виступу сказав, що Україна – це стратегічний партнер Китаю, – говорить Олег Бахматюк.

Він додав, що у цьому була не тільки його заслуга.

"Але ми провели цей час, зустрічаючись з китайськими компаніями. Ми отримали на базі нашої компанії дозвіл на постачання української кукурудзи в Китай. Ми привезли майже сотню китайський журналістів в Україну за свій кошт. Ми робили презентацію України в Китаї. На шпальтах китайських ЗМІ з тиражами в 100 мільйонів екземплярів писали про нас. Ми побудували цей міст, яким все це тепер рухається, і ми задоволені, що у нас це вийшло", – наголосив голова "Укрлендфармінгу".