Міністерство охорони здоров'я поділило всі регіони України на чотири зони: зелену, жовту, помаранчеву та червону. У кожній зоні діють інші карантинні обмеження. 9 жовтня Кабмін обновив карантинні зони, які набули чинності з початку доби 12 жовтня.

Деталі про нове карантинне зонування України розповів міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов у телеграмі. За його словами, відповідне рішення ухвалили на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

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До червоної зони:

місто Суми Сумської області;

Сумської області; місто Канів Черкаської області.

Черкаської області. До помаранчевої зони:

місто Київ;

місто Вінниця, Вінницький і Немирівський райони Вінницької області;

Вінницький і Немирівський райони Вінницької області; міста Луцьк , Володимир-Волинський, Ковель і Нововолинськ, а також Володимир-Волинський, Ківерцівський, Луцький, Рожищенський і Турійський райони Волинської області;

, Володимир-Волинський, Ковель і Нововолинськ, а також Володимир-Волинський, Ківерцівський, Луцький, Рожищенський і Турійський райони Волинської області; місто Дніпро й Дніпропетровський район Дніпропетровської області;

й Дніпропетровський район Дніпропетровської області; міста Бахмут, Вугледар, Краматорськ, Мирноград, Покровськ і Слов'янськ, а також Слов'янський район Донецької області;

міста Житомир , Бердичів, Коростень і Новоград-Волинський, а також Бердичівський, Житомирський, Коростенський, Коростишівський, Лугинський, Любарський, Народицький, Овруцький, Олевський, Пулинський, Черняхівський і Чуднівський райони Житомирської області;

, Бердичів, Коростень і Новоград-Волинський, а також Бердичівський, Житомирський, Коростенський, Коростишівський, Лугинський, Любарський, Народицький, Овруцький, Олевський, Пулинський, Черняхівський і Чуднівський райони Житомирської області; місто Ужгород , Великоберезнянський, Перечинський і Ужгородський райони Закарпатської області;

, Великоберезнянський, Перечинський і Ужгородський райони Закарпатської області; міста Мелітополь і Токмак, Новомиколаївський, Оріхівський та Пологівський райони Запорізької області;

міста Івано-Франківськ і Бурштин, Косівський і Тисменицький райони Івано-Франківської області;

і Бурштин, Косівський і Тисменицький райони Івано-Франківської області; міста Васильків, Ірпінь, Обухів і Фастів, Бориспільський і Києво-Святошинський райони Київської області;

міста Лисичанськ, Рубіжне і Сєвєродонецьк, а також Біловодський, Білокуракинський, Кремінський, Марківський, Міловський, Новоайдарський, Новопсковський, Попаснянський, Сватівський, Станично-Луганський, Старобільський та Троїцький райони Луганської області;

місто Львів , Пустомитівський та Яворівський райони Львівської області;

, Пустомитівський та Яворівський райони Львівської області; місто Миколаїв і Миколаївський район Миколаївської області;

і Миколаївський район Миколаївської області; міста Одеса , Біляївка, Ізмаїл, Чорноморськ і Теплодар, а також Березівський, Овідіопольський, Подільський та Татарбунарський райони Одеської області;

, Біляївка, Ізмаїл, Чорноморськ і Теплодар, а також Березівський, Овідіопольський, Подільський та Татарбунарський райони Одеської області; міста Полтава й Миргород Полтавської області;

й Миргород Полтавської області; міста Рівне , Дубно, Вараш й Острог, а також Здолбунівський, Костопільський, Млинівський, Острозький, Рівненський та Сарненський райони Рівненської області;

, Дубно, Вараш й Острог, а також Здолбунівський, Костопільський, Млинівський, Острозький, Рівненський та Сарненський райони Рівненської області; міста Лебедин і Ромни, Сумський райони Сумської області;

міста Тернопіль , Бережани, Кременець і Чортків, а також Бережанський, Борщівський, Бучацький, Гусятинський, Заліщицький, Збаразький, Зборівський, Козівський, Кременецький, Лановецький, Монастириський, Підволочиський, Підгаєцький, Теребовлянський, Тернопільський, Чортківський та Шумський райони Тернопільської області;

, Бережани, Кременець і Чортків, а також Бережанський, Борщівський, Бучацький, Гусятинський, Заліщицький, Збаразький, Зборівський, Козівський, Кременецький, Лановецький, Монастириський, Підволочиський, Підгаєцький, Теребовлянський, Тернопільський, Чортківський та Шумський райони Тернопільської області; міста Харків , Люботин і Чугуїв, а також Балаклійський, Близнюківський, Богодухівський, Зміївський, Первомайський, Харківський та Чугуївський райони Харківської області;

, Люботин і Чугуїв, а також Балаклійський, Близнюківський, Богодухівський, Зміївський, Первомайський, Харківський та Чугуївський райони Харківської області; міста Хмельницький , Кам'янець-Подільський, Нетішин і Славута, а також Волочиський, Городоцький, Дунаєвецький, Красилівський, Летичівський, Новоушицький, Старосинявський, Теофіпольський та Ярмолинецький райони Хмельницької області;

, Кам'янець-Подільський, Нетішин і Славута, а також Волочиський, Городоцький, Дунаєвецький, Красилівський, Летичівський, Новоушицький, Старосинявський, Теофіпольський та Ярмолинецький райони Хмельницької області; місто Черкаси , Ватутіне, Золотоноша, Сміла й Умань, а також Городищенський, Драбівський, Жашківський, Звенигородський, Золотоніський, Кам’янський, Канівський, Катеринопільський, Корсунь-Шевченківський, Лисянський, Маньківський, Монастирищенський, Смілянський, Тальнівський, Уманський, Христинівський, Черкаський, Чигиринський, Чорнобаївський та Шполянський райони Черкаської області;

, Ватутіне, Золотоноша, Сміла й Умань, а також Городищенський, Драбівський, Жашківський, Звенигородський, Золотоніський, Кам’янський, Канівський, Катеринопільський, Корсунь-Шевченківський, Лисянський, Маньківський, Монастирищенський, Смілянський, Тальнівський, Уманський, Христинівський, Черкаський, Чигиринський, Чорнобаївський та Шполянський райони Черкаської області; міста Чернівці й Новодністровськ, а також Вижницький, Герцаївський, Глибоцький, Заставнівський, Кельменецький, Кіцманський, Новоселицький, Путильський, Сокирянський, Сторожинецький і Хотинський райони Чернівецької області;

й Новодністровськ, а також Вижницький, Герцаївський, Глибоцький, Заставнівський, Кельменецький, Кіцманський, Новоселицький, Путильський, Сокирянський, Сторожинецький і Хотинський райони Чернівецької області; міста Чернігів і Ніжин, а також Бахмацький, Варвинський та Носівський Чернігівської області.

До жовтої зони:

міста Жмеринка, Козятин, Ладижин, Могилів-Подільський і Хмільник, а також Барський, Бершадський, Гайсинський, Калинівський, Козятинський, Літинський, Погребищенський, Теплицький, Тиврівський, Томашпільський, Тростянецький, Тульчинський та Чечельницький райони Вінницької області;

Горохівський, Іваничівський, Камінь-Каширський, Ковельський, Локачинський, Любешівський, Любомльський, Маневицький, Ратнівський і Шацький райони Волинської області;

міста Кривий Ріг, Новомосковськ, Павлоград, Синельникове і Тернівка, а також Петриківський, П’ятихатський та Солонянський райони Дніпропетровської області;

міста Добропілля, Дружківка, Костянтинівка, Лиман, Маріуполь, Новогродівка, Селидове, Соледар і Торецьк, а також Бахмутський, Великоновосілківський, Добропільський, Мар'їнський, Нікольський, Олександрівський і Покровський райони Донецької області;

місто Малин, Андрушівський, Баранівський, Брусилівський, Ємільчинський, Новоград-Волинський, Попільнянський, Радомишльський, Романівський та Хорошівський райони Житомирської області;

міста Берегове, Мукачево, Хуст і Чоп, а також Воловецький, Іршавський, Мукачівський, Свалявський та Тячівський райони Закарпатської області;

міста Запоріжжя , Бердянськ і Енергодар, а також Веселівський, Вільнянський, Гуляйпільський, Запорізький, Мелітопольський, Приазовський, Токмацький та Якимівський райони Запорізької області;

, Бердянськ і Енергодар, а також Веселівський, Вільнянський, Гуляйпільський, Запорізький, Мелітопольський, Приазовський, Токмацький та Якимівський райони Запорізької області; міста Калуш і Коломия, Богородчанський, Верховинський, Галицький, Городенківський, Долинський, Коломийський, Надвірнянський, Рогатинський, Рожнятівський, Снятинський та Тлумацький райони Івано-Франківської області;

міста Біла Церква, Березань, Бориспіль, Бровари, Буча, Переяслав, Ржищів і Славутич, а також Баришівський, Білоцерківський, Бородянський, Броварський, Васильківський, Вишгородський, Володарський, Іванківський, Кагарлицький, Макарівський, Миронівський, Обухівський, Переяслав-Хмельницький, Рокитнянський, Сквирський, Ставищанський, Таращанський, Тетіївський, Фастівський та Яготинський райони Київської області;

міста Борислав, Дрогобич, Самбір, Стрий, Трускавець та Червоноград, Бродівський, Буський, Городоцький, Дрогобицький, Жидачівський, Жовківський, Золочівський, Кам’янка-Бузький, Миколаївський, Мостиський, Перемишлянський, Радехівський та Сокальський райони Львівської області;

міста Вознесенськ, Очаків і Первомайськ, а також Березанський, Веселинівський, Вітовський, Врадіївський, Єланецький, Кривоозерський та Новоодеський райони Миколаївської області;

міста Балта, Білгород-Дністровський, Подільськ і Южне, а також Арцизький, Балтський, Білгород-Дністровський, Біляївський, Болградський, Великомихайлівський, Захарівський, Іванівський, Ізмаїльський, Кодимський, Лиманський, Любашівський, Миколаївський, Окнянський, Роздільнянський, Савранський, Саратський, Тарутинський та Ширяївський райони Одеської області;

міста Гадяч, Горішні Плавні, Кременчук і Лубни, а також Великобагачанський, Диканський, Зіньківський, Карлівський, Кобеляцький, Козельщинський, Котелевський, Кременчуцький, Лохвицький, Лубенський, Миргородський, Новосанжарський, Полтавський, Семенівський, Хорольський і Шишацький райони Полтавської області;

Березнівський, Володимирецький, Гощанський, Демидівський, Дубенський, Дубровицький, Зарічненський, Корецький, Радивилівський та Рокитнівський райони Рівненської області;

міста Конотоп, Охтирка й Шостка, Білопільський, Буринський, Краснопільський, Лебединський, Недригайлівський, Охтирський, Роменський, Середино-Будський, Тростянецький та Шосткинський райони Сумської області;

міста Ізюм, Куп'янськ і Лозова, а також Барвінківський, Валківський, Великобурлуцький, Вовчанський, Дергачівський, Золочівський, Ізюмський, Кегичівський, Коломацький, Красноградський, Краснокутський, Куп’янський, Лозівський, Нововодолазький, Печенізький та Шевченківський райони Харківської області;

міста Херсон і Нова Каховка, а також Білозерський, Високопільський, Іванівський, Нововоронцовський, Новотроїцький та Олешківський райони Херсонської області;



Оновлені карантинні зони в України / Інфографіка Центру громадського здоров'я

Зауважимо! Такі епідемічні рівні встановлено на 14 днів. Усі інші населені пункти перебувають у зеленій зоні.

Актуально Карантин в Україні продовжили до 1 листопада: дискотеки й нічні клуби заборонять

Що передбачають 4 зони: головне

Зелена зона

у громадських будівлях чи транспорті люди повинні перебувати у масках чи респіраторах;

проведення масових заходів: не більше однієї людини на 5 квадратних метрів;

кінотеатри із заповненістю на 50%;

перевезення пасажирів лише у межах сидячих місць.

Жовта зона

Забороняється відвідування установ соцзахисту, де перебувають люди похилого віку. Виключенням є ті, хто надають послуги кризово.

Помаранчева зона

До заборони із "жовтої зони" додаються ще такі обмеження:

діяльність закладів розміщення;

діяльність розважальних закладів;

планові госпіталізації в лікарні;

спортзали, фітнес-зали та заклади культури також зачинені;

прийом нових змін у дитячі табори;

обмеження для масових заходів: одна людина на 20 квадратних метрів, але не більше за 100 людей.

Червона зона

Забороняється:

робота громадського транспорту;

відвідування закладів освіти;

діяльність ТРЦ, кафе та ресторанів.

Як розподілятимуть регіони

Уряд 16 вересня змінив порядок і правила "кольорового" карантинного зонування.

До теми Які області України наразі не готові послабити карантин: список

За яких умов райони потраплятимуть в червону зону:

у разі, якщо в спеціальних лікарнях протягом 5 днів зайняті понад 75% ліжок;

у разі, якщо за 14 днів рівень захворюваності на 100 тисяч населення в 5 разів перевищуватиме середній по країні.

Зміна обмежень у помаранчевій зоні:

на вході до будь-яких громадських закладів має бути інформація про його площу й максимальну кількість відвідувачів;

виключається норма, що в громадському транспорті можуть бути зайняті лише 50% сидінь.

Нові обмеження для навчальних закладів

Відтепер визначено умови, за яких на карантин можуть відправити цілі навчальні заклади. Цілі школи, дитсадки тощо можуть відправити на 14-денний карантин, якщо там вже перебувають на самоізоляції понад 50% класів чи груп.

МОЗ визначатиме рівень загрози за такими показниками

заповненість ліжок,

тестування,

рівень захворювань на 100 тисяч населення за 14 днів.

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалюватиме рішення щодо зон кожні сім днів. Рішення про послаблення карантину в регіоні не може бути переглянуто раніше, ніж за 14 днів.

Зауважимо! Нові правила адаптивного карантину, за якими Україну розділили на чотири зони, набули чинності 3 серпня. Перегляд епідеміологічної ситуації проводять щоп'ятниці.



Карантин в Україні продовжили: що передбачають 4 зони / Інфографіка МОЗ