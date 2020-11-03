Партія "Слуга народу" лідирує за кількістю мандатів в обласних та районних радах. Так, за інформацією пресслужби партії, політсила отримала 17% місць у районних радах та 18% – в обласних.

Також представники президентської партії очолять близько 220 об’єднаних територіальних громад у всіх областях України.

Показовим прикладом стали вибори Ізмаїльського міського голови, де за кандидата від "Слуги народу" Андрія Абрамченка віддали понад 80% голосів, а за кандидатів у депутати до міської ради від партії влади – понад 60%. У місті Покров (Дніпропетровська область) чинний міський голова й кандидат від партії "Слуга народу" Олександр Шаповал, за останніми підрахунками, набрав майже 80% голосів.

"Такий результат "Слуги народу" свідчить, що прагнення до об'єднання суспільства та пошуку спільного знаменника, якими керується партія Володимира Зеленського, значно ближче багатьом громадянам України, ніж риторика розбрату й протистояння, що використовують інші політичні сили для мобілізації електорату. Ці місцеві вибори продемонстрували, що для українців на заході й на сході, на півночі й на півдні країни найважливіше – це добробут краю та створення комфортних умов життя, а не політичні маніпуляції й штучне протиставлення", – акцентував лідер партії Олександр Корнієнко.

Загалом, після опрацювання результатів з майже 100% дільниць, у місцевих радах усіх рівнів "Слуга народу" матиме майже 7 тисяч депутатів.