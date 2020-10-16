Президент України Володимир Зеленський з дружиною Оленою зустрілися зі Вселенським патріархом Варфоломієм 16 жовтня у Туреччині. Президентське подружжя запросило патріарха відвідати Україну. Для можливої дати візиту обрали одне із найголовніших для нашої держави свят.

Про що говорили Зеленський і Варфоломій

Патріарх на зустрічі заявив, що втішений поступовим настанням миру в Україні. Про це повідомила пресслужба Офісу Президента.

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Окрім того, Вселенський патріарх зізнався: візит подружжя Зеленських до Матері-церкви у Стамбулі "приносить йому велику радість".

Водночас український президент подякував патріарху за його абсолютну підтримку у питаннях суверенітету та територіальної цілісності нашої держави.

Вдячний за все, що ви зробили й робите для України. Для нас важлива така підтримка на шляху до миру. Україна – тепла й привітна. Ми всі будемо дуже раді вашому приїзду, це буде дуже важливий візит для України,

– наголосив Зеленський.

Коли Варфоломій може приїхати до України

Вселенський патріарх Варфоломій пообіцяв відвідати Україну після стабілізації ситуації з COVID-19. Можливо, візит відбудеться у 30-ту річницю незалежності нашої держави.

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Що відомо про розмову Зеленського та патріарха віч-на-віч

Президент України детально обговорив з Варфоломієм ситуацію на Донбасі. За словами Зеленського, до приїзду патріарха у 2021 році, Україна матиме можливість подолати ще декілька кроків назустріч миру.

Також вони говорили про полонених на Донбасі, у Криму та в Росії, повернення яких на батьківщину є пріоритетом.

Зверніть увагу! Це вже друга зустріч Зеленського та патріарха Варфоломія. Уперше вони зустрілися у резиденції патріарха влітку 2019 року. Тоді Зеленський заявив, що влада не має втручатися у церковні справи, і він захищатиме незалежність церкви.