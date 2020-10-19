До свята народного волевиявлення залишилося менше тижня. І в ці дні Україна обговорює вже не стільки повістку місцевих виборів, скільки скандальний опитування, ініційований президентом Зеленським. Далі читайте російською мовою.

В соцсетях бушуют споры о марихуане, Будапештском меморандуме и пожизненном заключении за коррупцию. Не суть важно, хвалят ли многочисленную комментаторы президентскую затею или нещадно ее критикуют.

Главное, что неожиданный ход Банковой оказался в центре внимания, оттеснив на второй план все остальное.

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Вопросы и каннабис: спасение "слуг"?

Фактически региональные выборы 2020 становятся вариацией на тему президентских выборов 2019. Вместо стадиона и анализов – вопросы и каннабис. Тряхнувший стариной Зе ломает привычные стереотипы и на ходу меняет правила игры. Оппоненты негодуют и обвиняют Зеленского в клоунаде и популизме.

Целевая аудитория заинтригована, и 25 октября какая-то часть избирателей подтянется на участки, чтобы высказаться за легалайз или беспощадную расправу с коррупционерами. А заодно поучаствует в местных выборах и, возможно, поставит галочку напротив президентской партии и ее кандидатов. Словом, политтехнологически трюк с опросом кажется довольно удачным.

Правда, политически эта идея Банковой выглядит отчаянным жестом. Публичным признанием того, что кампания "Слуги народа" на местах провалена. И теперь Владимиру Александровичу приходится заниматься спасением выборов, спешно вдохнув в них дух прошлогодней президентской кампании.

Партийное дитя Зеленского

По сути, у Зеленского расписались в том, что действующему гаранту не на кого опереться. Эффективной политической структуры, способной обеспечить победу на уровне областей, районов, городов и сел, не было и нет.

"Слуга народа" выступает не опорой Владимира Александровича, а тяжким грузом, который нужно тащить на себе, на проседающем личном рейтинге и на остатках прошлогоднего креатива.

Партийное дитя прочно устроилось на родительской шее. По мере взросления растут его аппетиты – но не готовность помогать слабеющему президенту, чья новизна и популярность постепенно угасают. И это порождает как минимум два вопроса.

Первое. Что принесет день голосования?

Какими окажутся успехи президентской партии – учитывая, что под конец спасением ситуации озаботился лично Владимир Зеленский? Глава государства сделал все от него зависящее, чтобы заманить потенциальный электорат "Слуги народа" на избирательные участки. И теперь результат "СН" станет мерилом, позволяющим оценить нынешние возможности гаранта. Хотя в случае неудачи на Банковой постараются сделать вид, будто результаты неформального опроса значат больше, чем представительство в местных органах власти.

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Второе. А что будет дальше?

Когда у Владимира Зеленского не останется даже тех возможностей, которые есть сегодня? Потускневший имидж нового лица не получится эксплуатировать до бесконечности. Любые нестандартные приемы неизбежно приедаются и перестают цеплять публику.

Персональный рейтинг Зе имеет стойкую тенденцию к снижению, особенно на фоне нарастающей эпидемии и кризиса. А, значит, со временем президенту потребуется реальная политическая поддержка. Но, как продемонстрировали местные выборы 2020, взяться ей пока неоткуда.