Вже писав, чим Зеленський відрізняється від Порошенка: останній звільнив Свинарчука на сьомий день скандалу, а діючий президент вже третій тиждень захищає Татарова.

До речі, Зеленський не просто заблокував підозру Татарову, руками Венедіктової він зірвав вручення вже підписаної підозри.

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Чим Зеленський схожий на Порошенка?

Але зараз не про це. Розповім, в чому Зеленський, Порошенко та їхні політичні сили однакові. Наприклад, обидві фракції підтримали профанацію покарання за брехню в деклараціях (без тюрми).

А ще однакові Зеленський з Порошенко і в партнерстві з Ахметовим. Більше того – в партнерстві по ключовій корупційній схемі олігарха.

На виборчому стадіоні Зеленський запитав в Порошенка: "Скільки особисто вам занесли за Роттердам+?". Чудове питання, яке тепер треба ставити діючому президенту.

Спочатку Зеленський руками Венедіктової заблокував передачу вже розслідуваного провадження в суд. Генпрокурорка не змінює підлеглого, який а) незаконно закрив справу (відновили рішенням ВАКС); б) відмовляється направити справу до суду.

Прокурорів, які підписали підозру Татарову, Венедіктова замінила за кілька годин.

Прокурора, який незаконно закрив вже розслідуваний Роттердам+, а зараз зупинив передачу справи в суду, не змінює вже 1,5 місяці.

Зеленський руками Венедіктової не замінює, бо сама генпрокурорка ніхто і звати її ніяк. Вірніше, Єрмак руками Зеленського не замінює, щоправда останнього це жодним чином не виправдовує.

І нарешті новий виток захисту Ахметова: Зеленський руками АМКУ готується закрити антимонопольну справу по Роттердаму+, яку було відкрито у 2019 році за заявою "Енергоатому" (та з допомогою НАБУ).

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До речі, нагадаю, що Татаров, якого від НАБУ аж так захищає Зеленський, був адвокатом Ахметова, якого теж від НАБУ аж так захищає Зеленський.

Коло замкнулося, "товариші присяжні-засідателі".

Джерело: Facebook