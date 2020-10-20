Президент України Володимир Зеленський під час свого звіту у Верховній Раді 20 жовтня заявив про намір розробити економічну стратегію до 2030 року. Він підкреслив, що уряд провів аудит економічної діяльності держави за 28 років.

У найближчі два тижні результати економічного аудиту представлять громадськості, розповів Володимир Зеленський. Про це пише 24 канал.

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Втім президент підкреслив, що вже нині зрозуміло, що попереду дуже багато роботи. Зокрема він хоче зменшити частку держави в економіці, налагодити державно-приватне партнерство й збільшити інвестиційні витрати бюджету.

Наш фінансовий ресурс обмежений, ми не можемо задовольнити абсолютно всіх. Та ми маємо допомогти тим, хто допоможе іншим. Це проєкти з високим мультиплікатором, які повертають інвестиції через податки й створюють нові робочі місця,

– пояснив Володимир Зеленський.

Також він висловив бажання створити "екосистему" для зовнішніх і внутрішніх інвестицій. Крім того, глава держави заявив про необхідність вивільнити додатковий економічний ресурс і доручив уряду з цим розібратися.

Володимир Зеленський заявив і про необхідність створити повноцінну довготривалу стратегію розвитку, яка охоплюватиме період не у 2, 3 чи навіть 5 років. Мовляв, Україні потрібне чітке бачення, куди рухатиметься держава до 2030 року.

"Давайте перестанемо міряти розвиток України політичними каденціями. Знаю, що така робота велась урядом. Разом з результатами аудиту очікуємо й презентації розвитку економічних векторів України до 2030 року", – заявив президент.

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