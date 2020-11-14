Володимир Зеленський записав друге відео з лікарні "Феофанія", де він лікується від COVID-19. Зокрема, президент анонсував ймовірні кадрові перестановки у владі.

Глава держави зазначив, що чимало українських депутатів, на жаль, отримали позитивні тести на коронавірус. Про це повідомляє 24 канал.

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Він побажав швидкого одужання спікеру парламенту Дмитру Разумкову та його заступнику Руслану Стефанчуку. А також усім політикам – не залежно від партії, до якої вони належать.

Цього року Верховна Рада має ще багато роботи. Це і розв'язання проблеми з КСУ, і ухвалення держбюджету у другому читанні. І, можливо, кадрові перестановки,

– зауважив Зеленський.

"Є багато важливих законів, які ми обіцяли у своїй програмі. Тому жодні віруси не мають завадити це зробити. Хоч ви і не любите це слово, але бажаю всім депутатам піти на поправку", – додав президент.

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