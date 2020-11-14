Можуть бути кадрові перестановки, – Зеленський анонсував зміни у владі
Володимир Зеленський записав друге відео з лікарні "Феофанія", де він лікується від COVID-19. Зокрема, президент анонсував ймовірні кадрові перестановки у владі.
Глава держави зазначив, що чимало українських депутатів, на жаль, отримали позитивні тести на коронавірус. Про це повідомляє 24 канал.
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Він побажав швидкого одужання спікеру парламенту Дмитру Разумкову та його заступнику Руслану Стефанчуку. А також усім політикам – не залежно від партії, до якої вони належать.
Цього року Верховна Рада має ще багато роботи. Це і розв'язання проблеми з КСУ, і ухвалення держбюджету у другому читанні. І, можливо, кадрові перестановки,
– зауважив Зеленський.
"Є багато важливих законів, які ми обіцяли у своїй програмі. Тому жодні віруси не мають завадити це зробити. Хоч ви і не любите це слово, але бажаю всім депутатам піти на поправку", – додав президент.
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Зеленський та COVID-19: що відомо
- 9 листопада Володимир Зеленський повідомив, що отримав позитивний тест на COVID-19. Лікування він проходить у лікарні "Феофанія".
- Світові політики побажали одужання українському президенту. Серед них – прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, президент Польщі Анджей Дуда, Глава Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, посол ЄС в Україні Матті Маасікас та інші.
- В ОП зазначили, що глава держави почувається добре та продовжуватиме виконувати свої обов'язки в дистанційному режимі на самоізоляції.
- Зауважимо, що у червні на коронавірус COVID-19 перехворіла також перша леді України Олена Зеленська.
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