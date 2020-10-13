Всенародне опитування, яке анонсував Володимир Зеленський, – спрямоване на привернення уваги та підвищення явки на чергових виборах, впевнені експерти. А в Офісі Президента стверджують, що хочуть знати думку суспільства.

Президент України Володимир Зеленський анонсував проведення всеукраїнського опитування з п’яти питань. Відбутися воно має на виборчих дільницях 25 жовтня, якраз у день місцевих виборів. Які будуть питання та як проходитиме ця процедура – поки невідомо. Сайт 24 каналу розповідає, чи законно взагалі проводити такі опитування на виборчих дільницях, про що може запитати українців Зеленський та як може використати їхні відповіді.

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Що це за опитування

Володимир Зеленський записав чергове відеозвернення, у якому зазначив, що на виборчих дільницях поставить українцям п’ять важливих запитань. Логічно, що після такої ініціативи всім здалося, наче Зеленський планує провести, щось на кшталт референдуму. Однак в Офісі Президента наголосили, що додаткове опитування не матиме прямих юридичних наслідків, які є у референдуму. Кажуть, що таким чином лише хочуть дізнатись думку суспільства щодо певних ключових питань.

Трохи згодом перший віце-спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що це опитування буде "пробником референдуму".

Це такий собі пробник референдуму для того, щоб ми могли визначити, які питання для громадян України є важливі, і яка позиція з цих питань. Я не виключаю, що, можливо, деякі з цих питань, які будуть обговорені, надалі можуть бути ініційовані у порядку референдуму, – зазначив Стефанчук.

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Про що будуть питати українців

Поки що немає ні чітко прописаної процедури, за якою мало б відбуватися опитування, ні переліку питань. Втім, у Офісі Президента кажуть, що Зеленський має намір озвучувати щодня по одному питанню, починаючи з 14 жовтня.

ZN.UA з посиланням на джерела в Офісі Президента пишуть, що спочатку в опитування Зеленський хотів включити теми окупованих Криму і Донбасу, але потім було вирішено поставити ті питання, які цікавлять молодь, наприклад, мова може піти про легалізацію канабісу.

Експертка Центру структурної політології "Вибір" Лілія Брудницька каже, що перший блок буде точно стосуватися миру, а запитання буде сформульовано приблизно так: чи довіряєте ви представляти Україну Володимиру Зеленському, чи даєте йому дозвіл на перемовини з Володимиром Путіним, які пункти (або червоні лінії) цих перемовин. Або ще простіше: чи ви хочете миру?

Другий блок – перетягування влади на президента. Будуть запитання про задоволення парламентом, самоврядуванням тощо. Третій блок – земля. Про неї мають згадати. Четвертий блок – якщо опитування використовуватиметься у політичному дискурсі і не має на меті імплементації у законодавство, – питання довіри до Зеленського, – висловлює свою точку зору Брудницька.

Політичний експерт та засновник Центру "Ейдос" Віктор Таран пояснює, що немає жодного значення, які питання винесуть на обговорення, адже це просто нічого не значущий фон. Але ініціатива однозначно сподобається частині електорату, що у свою чергу конвертується у голоси на підтримку кандидатів від партії "Слуга Народу" 25 жовтня.

Вони створюють в головах виборців нову "ідеологічну рамку" для обговорення. Замість обговорення локальних проблем (де партія "Слуга Народу" реально слабка) до обговорення всеукраїнських проблем – де вони сильні, – каже Таран.

Він додає, що це все, на думку технологів Банкової, дозволить переломити ситуацію та наростити партії "Слуга Народу" електоральні бали, а, судячи зі слоганів на бордах "буде так, як вирішиш ти" – вони "системно готувались до цієї інформаційно-електоральної провокації".

Чи законно проводити таке опитування

У Комітеті виборців України занепокоєні такою пропозицією президента та кажуть, що процедура проведення всенародного опитування в день голосування не передбачена Виборчим кодексом України.

Дмитро Сінченко, голова ГО "Асоціація Політичних Наук", зазначає, що жодних опитувань на території виборчих дільниць бути не може, бо це суперечитиме Виборчому кодексу. Питання можна буде ставити за межами дільниць, наприклад, – на виході.

Тут виникає питання, на якій підставі і за чий кошт? Наразі це не зрозуміло. Очевидно, мова йде про бюджетні кошти. Це схоже на якийсь квазі-референдум, проте закону про референдум у нас не існує, – пояснив Сінченко.

Він додає, що з точки зору закону ці відповіді нічого не означатимуть, але з точки зору комунікацій Офісу Президента очевидно, це може бути використано для інформаційних маніпуляцій. Наприклад, якщо питання стосуватимуться війни на Донбасі, ОП, отримавши результати, що люди прагнуть миру, саме цим будуть аргументувати свої дії, спрямовані на підписання капітуляції у війні з Москвою.

Олександр Кудрявцев, адвокат АБ "Кудрявцев та партнери", пояснив, що таке опитування буде схоже більше на соціологічне та не буде мати обов’язкового характеру для людей, які прийшли на вибори.

Закону, який би дозволив провести таке опитування в Україні, не має. 3 вересня 2020 року був поданий законопроект з цього питання, який досі не проголосований (законопроект №4043 – Прим. 24). Але, як часто в нас буває, закону, який би заборонив таке опитування теж не має. Тому Президент діє за принципом: "дозволено все, що не заборонено законом". І тому незаконними його дії назвати не можна, – говорить Кудрявцев.

Навіщо це потрібно Зеленському

Експерти переконані, що все це – продуманий піар-хід для того, аби мобілізувати свій електорат та підвищити явку на дільницях. Незалежний юридичний експерт Ярослав Жукровський зазначив, що йдеться про запровадження "піар-технології" (телевізійної картинки), розробленої для місцевих виборів.

Її суть полягатиму у нагадуванні можливостей та обіцянок "прямого народовладдя", а також імітації опитування думки людей – "ми вас чуємо", "ми зробимо так як скаже народ". Результати такого опитування, очевидно, з маніпуляційною метою використовуватимуть для прийняття (схвалення прийняття) тих чи інших політичних рішень, – каже Жукровський.

Богдан Петренко, заступник директора Українського інституту дослідження екстремізму, зазначив, що головне завдання останнього відео Зеленського – вплинути на порядок денний. Зараз усі будуть обговорювати саме його питання, а не проблеми місцевого самоврядування. І зрозуміло, що питання будуть побудовані таким чином, щоб більшість людей прийняли позицію президента, а тому підсвідомо будуть погоджуватись з ним.

Друге завдання – це притягнути на виборчі дільниці тих, хто б туди не прийшов, аби не опитування. Минулого разу саме ці люди зробили перемогу Зеленському. Враховуючи те, що опитування нічим не регулюється, юридично його наслідки є нікчемними. На відміну від політичних наслідків. Тобто, результатами опитування можуть маніпулювати, – пояснює Петренко.

Він додає, що ніхто не буде регулювати це опитування, а тому і ніхто не буде відслідковувати, щоб голосування було коректним. А відповідно – це відкриває величезні можливості для фальсифікацій, які будуть називатись "народним волевиявленням".

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Валентина Бикова, аналітикиня та медіаекспертка Міжнародного центру протидії російській пропаганді, каже, що "зелені" виборці полюбляють усілякі флешмоби та інші активності. Водночас це може сприяти тому, що збільшиться явка на вибори і прихильників інших політсил, яких може зацікавити можливість висловити свою думку.

Поки що ми спостерігаємо суцільне шоу, влаштоване навколо цього процесу. Зокрема, оголошення питань по одному на день, про що говорив Зеленський, не має жодного раціонального пояснення і спрямовано виключно для привернення уваги, – резюмує Бикова.

Вона додає, що "всеукраїнське опитування", задеклароване Зеленським, може бути драфтом, реферерендумом-лайт, під час якого можна обкатати одну з можливих технологій проведення таких "референдумів", особливо, якщо врахувати те, що у 2019 році Зеленський розглядав можливість винести на референдум питання щодо мирних домовленостей з Росією.