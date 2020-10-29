Президент Зеленський анонсував внесення до Верховної Ради нового законопроєкту. Він стосуватиметься "відновлення доброчесності" Конституційного Суду України.

Документ стане своєрідною реакцією на рішення КСУ щодо відповідальності за недостовірне декларування. Про це Зеленський повідомив під час засідання Ради нацбезпеки і оборони України, передає пресслужба Офісу Президента.

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Глава держави особливо наголосив на загрозах, які становить рішення КСУ для країни та її національної безпеки.

У нас не буде грошей, у нас не буде підтримки, будуть скасовані і напрацьовані проєкти, підтримка Світового банку. У нас буде велика діра в бюджеті. А головне – ми не розуміємо, який сюрприз Конституційний Суд зробить завтра чи післязавтра,

– наголосив Володимир Зеленський.

Глава держави додав, що не впевнений, що судді КС самі вирішили прийняти щодо е-декларування. Відтак, раніше він доручив правоохоронцям розслідувати це питання.

"Треба робити швидкі, але адекватні кроки. На законодавчому рівні, я впевнений, що це справедливо, – невідкладно зареєструвати законопроєкт у Верховній Раді, де передбачається відновлення доброчесності конституційного судочинства в Україні", – акцентував президент.

Зауважимо, що своєю чергою, секретар РНБО Олексій Данілов зазначав: низка останніх подій, пов’язаних з рішенням КСУ, дає вагомі підстави вважати, що існує цілісний план, спрямований проти основ української державності.

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27 жовтня Конституційний Суд визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального Кодексу України. Саме вона передбачає покарання за неправдиве декларування (штраф або позбавлення волі) чиновників державного або місцевого рівня.

Це рішення схвалили за позовом нардепів від ОПЗЖ і "За майбутнє". Останніх активно пов'язують з олігархом Коломойським.

Після рішення КСУ НАЗК заявило, що прибрало з відкритого доступу реєстр електронних декларацій чиновників.

Міжнародні партнери України негативно сприйняли таке рішення суду. Приміром, посли G7 вважають, що для України це крок у минуле.

Після засідання РНБО 29 жовтня уряд прийняв рішення розблокувати роботу електронного декларування.

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