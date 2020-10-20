Володимир Зелкенський 20 жовтня виступив у Верховній Раді з посланням до народних депутатів. Своє звернення президент читав зі суфлера.

Відео, як Зеленський читає зі суфлера на засідання парламенту 20 жовтня, оприлюднили у твіттері "Букви".

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Суфлер розмістили перед трибуною, де виступав президент. На ньому йшов текст промови, в який Зеленський не соромився зазирати.

На відео також важко не помітити, як активно киває на всі слова Зеленського "слуга народу" Галина Третьякова.

Зеленський читав своє послання у Раді зі суфлера: дивіться відео

Інші випадки використання суфлера президентами і політиками

Зеленський і раніше використовував суфлер під час своїх виступів. Наприклад, 16 липня 2020 року під час святкового засідання Ради виступав перед депутатами, підглядаючи у нього. Крім того, скористався такою допомогою і 6 березня 2019 року – перед голосуванням за відставку Олексія Гончарука з посади прем’єр-міністра країни.

і раніше використовував суфлер під час своїх виступів. Наприклад, 16 липня 2020 року під час святкового засідання Ради виступав перед депутатами, підглядаючи у нього. Крім того, скористався такою допомогою і 6 березня 2019 року – перед голосуванням за відставку Олексія Гончарука з посади прем’єр-міністра країни. Крім того, свого часу зі суфлера під час виступів у парламенті читав п’ятий президент Петро Порошенко, а також кандидат у президенти США Джо Байден.



Порошенко читає зі суфлера у Раді / Фото Politeka



Допомогу використовує і Джо Байден / Фото Ukranews

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Зверніть увагу! Під час виступу у Раді 20 жовтня Зеленський розповів про боротьбу з COVID-19, бюджет на 2021 рік, про витрати на армію, відповідальність за втрату Криму, про те, що депутати поїдуть на передову на Донбас, майбутні вибори онлайн, а також згадав про успіхи на міжнародній арені.