Зеленський читав своє послання у Раді зі суфлера: промовисте відео
Володимир Зелкенський 20 жовтня виступив у Верховній Раді з посланням до народних депутатів. Своє звернення президент читав зі суфлера.
Відео, як Зеленський читає зі суфлера на засідання парламенту 20 жовтня, оприлюднили у твіттері "Букви".
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Суфлер розмістили перед трибуною, де виступав президент. На ньому йшов текст промови, в який Зеленський не соромився зазирати.
На відео також важко не помітити, як активно киває на всі слова Зеленського "слуга народу" Галина Третьякова.
Інші випадки використання суфлера президентами і політиками
- Зеленський і раніше використовував суфлер під час своїх виступів. Наприклад, 16 липня 2020 року під час святкового засідання Ради виступав перед депутатами, підглядаючи у нього. Крім того, скористався такою допомогою і 6 березня 2019 року – перед голосуванням за відставку Олексія Гончарука з посади прем’єр-міністра країни.
- Крім того, свого часу зі суфлера під час виступів у парламенті читав п’ятий президент Петро Порошенко, а також кандидат у президенти США Джо Байден.
Порошенко читає зі суфлера у Раді / Фото Politeka
Допомогу використовує і Джо Байден / Фото Ukranews
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