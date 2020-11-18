Зеленський днями очікує від уряду програму підтримки бізнесу: що у ній передбачать
Володимир Зеленський очікує від Кабінету Міністрів комплексну програму підтримки бізнесу, який страждає в умовах карантину. Представити її мають найближчими днями.
Про доручення уряду представити програму підтримки бізнесу Зеленський розповів у своєму відео зверненні з "Феофанії", повідомляє 24 канал.
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Найближчими днями ми чекаємо дійсно комплексну, дуже важливу програму заходів,
– зазначив президент.
Що передбачать у програмі
- податкові послаблення;
- кредитні канікули за наявними зобов'язаннями, можливості нових кредитів на пільгових умовах;
- секторальну підтримку бізнесу, який постраждав в результаті карантину;
- програму підтримки людей, які через карантин втратили заробіток або були змушені припинити свою діяльність.
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Про що ще говорив Зеленський у своєму зверненні
- фінансування боротьби з коронавірусом;
- касові апарати для ФОПів;
- фінансову допомогу України від МВФ;
- порушення карантину вихідного дня бізнесом.
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