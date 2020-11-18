Володимир Зеленський очікує від Кабінету Міністрів комплексну програму підтримки бізнесу, який страждає в умовах карантину. Представити її мають найближчими днями.

Про доручення уряду представити програму підтримки бізнесу Зеленський розповів у своєму відео зверненні з "Феофанії", повідомляє 24 канал. Дізнайтеся більше Хворий на COVID-19 Зеленський записав нове звернення з "Феофанії": відео Найближчими днями ми чекаємо дійсно комплексну, дуже важливу програму заходів,

– зазначив президент. Що передбачать у програмі податкові послаблення;

кредитні канікули за наявними зобов'язаннями, можливості нових кредитів на пільгових умовах;

секторальну підтримку бізнесу, який постраждав в результаті карантину;

програму підтримки людей, які через карантин втратили заробіток або були змушені припинити свою діяльність. Читайте також Ви або рятівник, або комерсант, – Зеленський закинув Порошенку подвійні стандарти Про що ще говорив Зеленський у своєму зверненні фінансування боротьби з коронавірусом;

касові апарати для ФОПів;

фінансову допомогу України від МВФ;

порушення карантину вихідного дня бізнесом. Зеленський звернувся з "Феофанії" до українців: дивіться відео Зверніть увагу! Впровадження в Україні карантину вихідного дня призвело до протестів підприємців. Бізнес скаржиться, що основний заробіток отримує саме в суботу та неділю. Тому додаткові обмеження загрожують закриттям. Більше про карантин вихідного дня тут.