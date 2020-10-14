В Україні 14 жовтня традиційно відзначають державне свято День захисника. Спеціально з цієї нагоди Президент України Володимир Зеленський навідався в Центр морських операцій у зоні ООС, де поспілкувався з військовими.

Там Зеленський ознайомився з діяльністю Центру й привітав зі святом військових, які несуть службу в зоні проведення ООС, повідомляє Офіс Президента України.

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Хочу вам подякувати від усіх українців за наші життя, за наш спокій, за те, що захищаєте Україну, нашу незалежність, наш суверенітет,

– наголосив президент.

Як зазначають в ОПУ, Володимир Зеленський вручив військовим подарунки. Також глава держави поцікавився умовами проживання військових, а ті запросили його відвідати їхню тренувальну базу.

"У будь-який день ми готові підтримати хлопців. Якщо чогось не вистачає, якщо щось не так – кажіть. Правда – завжди найцінніша", – резюмував Зеленський.

Привітання Володимира Зеленського до Дня захисників: дивіться відео