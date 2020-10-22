Зеленський дорікнув Кернесу через ситуацію з COVID-19 у Харкові
Президент України Володимир Зеленський незадоволений ситуацією з COVID-19 у Харкові. Він наголосив, що мер Геннадій Кернес мав проконтролювати рівень дотримання карантинних вимог у місті.
У деяких містах, зокрема, Дніпрі, Одесі та Харкові, провели масові заходи, після яких зросла кількість заражених коронавірусом. Через ці епізоди вже відкрили кримінальні провадження. Про це Зеленський розповів в інтерв'ю кільком українським телеканалам, повідомляє 24 канал.
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Що Зеленський сказав про Кернеса
Зеленський просив Кернеса проконтролювати, як у його місті дотримуються карантинних обмежень. Кернес обіцяв, що все буде нормально, однак і наразі ситуація у Харкові з COVID-19 є складною.
Український лідер наголосив, що не бажає Кернесу нічого поганого. Тим більше, що мер Харкова захворів на коронавірус і сам перебуває у складному становищі.
Важливий момент: ми говорили з ним кілька разів, потім він нас послухав – зупинив метро – коли відчував, що кількість хворих зростає. Після цього він говорив, що все буде нормально. Зараз він захворів, на жаль, і ситуація (у Харкові – 24 канал) у нього складна,
– наголосив Зеленський.
Кернес і COVID-19 у Харкові: що відомо
- У вересні стало відомо, що мер Харкова заразився коронавірусом. Кернеса доправили на лікування у німецьку клініку "Шаріте". За останніми даними, очільник Харкова досі погано почувається.
- Ще на початку пандемії Кернес відмовлявся зупинти метро в Харкові, проте потім все ж зробив це. Незважаючи на складну ситуацію з коронавірусом у місті зараз, там проводять низку масових заходів.
- 3 жовтня команда Кернеса організувала концерт Олі Полякової. Більшість відвідувачів заходу були без масок і не дотримувалися соціальної дистанції.
- 5 жовтня у Харкові виступила співачка Ірина Білик.
- У жовтні у місті також провели студентський бал з грубим порушенням необхідних карантинних правил.