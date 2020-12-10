Україна готується до 35 роковин Чорнобиля: що має зробити Кабмін – указ Зеленського
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про підготовку заходів до 35 роковин Чорнобильської катастрофи. Також у документі мовиться про заходи щодо забезпечення екологічної безпеки.
Докладніше про указ Зеленського щодо підготовки до роковин Чорнобиля
Згідно з документом, Кабінет Міністрів має вжити невідкладних заходів щодо поліпшення протипожежного та санітарного стану лісів на території зони відчуження та зони безумовного (обов'язкового) відселення. Мовиться, зокрема, про лісові території Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника. Відповідна інформація з'явилася на сайті президента України.
Зверніть увагу СБУ розсекретила деталі будівництва та аварії на ЧАЕС
Крім того, уряд повинен:
- вжити заходи щодо вдосконалення системи оперативного реагування, зокрема моніторингу та раннього виявлення пожеж тощо;
- проаналізувати та актуалізувати законодавство щодо подолання наслідків Чорнобильської катастрофи та щодо соціального захисту постраждалих громадян;
- забезпечити контроль за ефективним використанням бюджетних коштів, передбачених із відповідною метою.
Також має бути:
- актуалізована загальнодержавна цільова екологічна програма поводження з радіоактивними відходами,
- загальнодержавна програма зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС і перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему.
Серед іншого Кабмін має розробити та затвердити план заходів до 35-х роковин Чорнобильської катастрофи. Мовиться і про заходи вшанування подвигу учасників ліквідації наслідків аварії.
Це план повинен передбачати:
- проведення 26 квітня 2021 року у Києві та Київській області заходів з нагоди роковин катастрофи;
- проведення у закладах освіти та закладах культури інформаційних, просвітницьких, культурно-мистецьких та інших заходів;
- широке висвітлення таких заходів.
Водночас офіційний Київ запланував провести в Україні тематичну міжнародну конференцію.
Радимо ознайомитися Екскурсія у Чорнобильську зону: як дістатися у місто-привид Прип'ять
Що відомо про Чорнобильську катастрофу? Чорнобильська катастрофа – серія вибухів та пожежа на четвертому енергоблоці ЧАЕС. Сталася 26 квітня 1986 року. Тоді понад 10 тисяч людей загинули у день катастрофи або протягом кількох тижнів після неї.
Загалом кількість потерпілих унаслідок цієї катастрофи оцінюють мільйонами людей.
Поділитися новиною