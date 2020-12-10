Президент України Володимир Зеленський підписав указ про підготовку заходів до 35 роковин Чорнобильської катастрофи. Також у документі мовиться про заходи щодо забезпечення екологічної безпеки.

Докладніше про указ Зеленського щодо підготовки до роковин Чорнобиля

Згідно з документом, Кабінет Міністрів має вжити невідкладних заходів щодо поліпшення протипожежного та санітарного стану лісів на території зони відчуження та зони безумовного (обов'язкового) відселення. Мовиться, зокрема, про лісові території Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника. Відповідна інформація з'явилася на сайті президента України.

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Крім того, уряд повинен:

вжити заходи щодо вдосконалення системи оперативного реагування, зокрема моніторингу та раннього виявлення пожеж тощо;

проаналізувати та актуалізувати законодавство щодо подолання наслідків Чорнобильської катастрофи та щодо соціального захисту постраждалих громадян;

забезпечити контроль за ефективним використанням бюджетних коштів, передбачених із відповідною метою.

Також має бути:

актуалізована загальнодержавна цільова екологічна програма поводження з радіоактивними відходами,

загальнодержавна програма зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС і перетворення об'єкта "Укриття" на екологічно безпечну систему.

Серед іншого Кабмін має розробити та затвердити план заходів до 35-х роковин Чорнобильської катастрофи. Мовиться і про заходи вшанування подвигу учасників ліквідації наслідків аварії.

Це план повинен передбачати:

проведення 26 квітня 2021 року у Києві та Київській області заходів з нагоди роковин катастрофи;

проведення у закладах освіти та закладах культури інформаційних, просвітницьких, культурно-мистецьких та інших заходів;

широке висвітлення таких заходів.

Водночас офіційний Київ запланував провести в Україні тематичну міжнародну конференцію.

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Що відомо про Чорнобильську катастрофу? Чорнобильська катастрофа – серія вибухів та пожежа на четвертому енергоблоці ЧАЕС. Сталася 26 квітня 1986 року. Тоді понад 10 тисяч людей загинули у день катастрофи або протягом кількох тижнів після неї.



Загалом кількість потерпілих унаслідок цієї катастрофи оцінюють мільйонами людей.



Аварія у Чорнобилі в цифрах / Інфографіка 24 каналу