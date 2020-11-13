Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк спростував чутки про "захмарні тарифи" на лікування Володимира Зеленського від COVID-19. Вартість одного дня перебування президента така ж сама, як і будь-якого пацієнта клініки.

Єдине, що чим відрізняється перебування Володимира Зеленського в "Феофанії" від інших пацієнтів – це наявність у нього комунікаційного обладнання та ліній спецзв'язку для роботи онлайн. Про це повідомляє Інтерфакс.

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"Будь-які повідомлення про "захмарні тарифи" в "Феофанії" абсолютно не відповідають дійсності. Ба більше, скажу, що в столиці далеко не "Феофанія" тримає першість за вартістю одного дня лікування коронавірусного пацієнта", – зазначив Подоляк.

Скільки коштує лікування Зеленського

Радник глави ОП пояснив, що вартість одного дня перебування Зеленського в клініці "Феофанія" становить 7,8 тисячі гривень. Це стандартний "лікувальний пакет", який включає лікарське спостереження, діагностичні процедури та використання клінічних препаратів.

"На сьогодні у "Феофанію" госпіталізовано приблизно 120 осіб з коронавірусною інфекцією. І для кожного з них вартість одного дня лікування становить приблизно таку ж суму. Невелика підсумкова різниця визначається інтенсивністю застосування лікувальних препаратів і несуттєвими змінами в карті медпрепаратів", – додав Подоляк.

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