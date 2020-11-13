У Президента України Володимира Зеленського 9 листопада виявили коронавірус. Зараз він перебуває у "Феофанії". У державній клініці переконують, що умови для очільника держави є такими ж самими, як і для інших пацієнтів.

Докладніше про умови перебування Зеленського у "Феофанії"

За словами головного лікаря "Феофанії" Ігоря Семеніва, для президента немає окремого бюджету та він перебуває в лікарні рівно на тих же умовах, що і решта. Про це медик заявив у коментарі інформаційній агенції Інтерфакс-Україна.

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Семенів додав, що вартість утримання Зеленського – така ж, як і для кожного пацієнта, що потрапляє сюди з коронавірусною інфекцією

Бюджет для кожного – однаковий. І це далеко не 2,7 мільйона гривень, узятих з нізвідки. Такі витрати на пацієнта взагалі важко уявити. Це в середньому 7,8 тисяч гривень на день. Сума може змінюватися залежно від препаратів і процедур, які роблять пацієнту. Проте не щодня роблять томографію та тест, а препарати можуть змінювати залежно від симптоматики,

– зазначив головний лікар "Феофанії".

Також він нагадав, що "Феофанія" з початку вересня почала приймати пацієнтів з коронавірусом і прийняла вже 120 осіб.

Щодо стану здоров'я Зеленського, Семенів переконує, що президент почувається добре.

"Поки немає ніяких ознак, що перебіг хвороби може ускладнитися. Навпаки, є симптоми, які дозволяють сподіватися на швидке одужання", – констатував медик.

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Що відомо про коронавірус у керівництва держави

9 листопада про позитивний тест на коронавірус повідомили одразу президент Володимир Зеленський та голова Офісу Президента Андрій Єрмак.

Також на COVID-19 занедужали спікер парламенту Дмитро Разумков і перший віцеспікер Руслан Стефанчук.

Крім того, серед хворих – віцепрем'єр Олексій Резніков і міністр фінансів Сергій Марченко.

Позитивний тест був і у міністра оборони Андрія Тарана. Проте урядовець уже одужав та виконує свої обов'язки на робочому місці.