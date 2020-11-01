Леонід Кравчук впевнений, що Конституційний Суд України порушив Конституцію своїми скандальними рішеннями і поставив українське суспільство в незручне становище. На його думку, реакція президента Зеленського була вчасною та адекватною.

На думку Кравчука, ця ситуація вимагає негайних, конкретних та дієвих кроків. Про це голова української делегації в ТКГ заявив в ефірі одного з українських телеканалів, інформує 24 канал.

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Як Кравчук оцінив реакцію Зеленського на дії КСУ

Він пояснив, що президент Володимир Зеленський вніс законопроєкт, яким пропонує звільнити весь склад Конституційного Суду, оскільки цього потребувала ситуація.

За його словами, запропонований Зеленським документ – це законопроєкт, а не указ. І тепер, мовляв, від усе залежатиме від Верховної Ради.

Президент гасив вогонь. Коли зібралася РНБО, вогонь палав, антиукраїнська ситуація поширювалась, потрібні були дуже швидкі та радикальні кроки,

– сказав Кравчук.

Зверніть увагу! Президент вніс до Ради законопроєкт "Про відновлення довіри до конституційного судочинства". Документ пропонує визнати рішення КСУ нікчемним та прийнятим в умовах реального конфлікту інтересів. Крім того, передбачається припинення повноважень складу Конституційного Суду.



Більше про рішення КСУ та реакцію на нього читайте за посиланням.



КСУ скасував е-декларування / Інфографіка 24 каналу