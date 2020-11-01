Зеленський гасив вогонь, – Кравчук про реакцію президента на скандальне рішення КСУ
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Леонід Кравчук впевнений, що Конституційний Суд України порушив Конституцію своїми скандальними рішеннями і поставив українське суспільство в незручне становище. На його думку, реакція президента Зеленського була вчасною та адекватною.
На думку Кравчука, ця ситуація вимагає негайних, конкретних та дієвих кроків. Про це голова української делегації в ТКГ заявив в ефірі одного з українських телеканалів, інформує 24 канал.
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Як Кравчук оцінив реакцію Зеленського на дії КСУ
- Він пояснив, що президент Володимир Зеленський вніс законопроєкт, яким пропонує звільнити весь склад Конституційного Суду, оскільки цього потребувала ситуація.
- За його словами, запропонований Зеленським документ – це законопроєкт, а не указ. І тепер, мовляв, від усе залежатиме від Верховної Ради.
Президент гасив вогонь. Коли зібралася РНБО, вогонь палав, антиукраїнська ситуація поширювалась, потрібні були дуже швидкі та радикальні кроки,
– сказав Кравчук.
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