Президент України Володимир Зеленський заявив, що голова Конституційного Суду Олександр Тупицький повинен піти у відставку. Зеленський назвав таке рішення найліберальнішим зі всіх можливих.

Президент пояснив, що найбільше у цій ситуації йдеться про одну особу – саме про Тупицького. Таку думку Зеленський висловив в ефірі "Свободи слова" на 24 каналі.

Зверніть увагу Роботу Конституційного Суду я оцінюю, як ураган, – Зеленський

Він зазначив, що не хоче ображати Тупицького, однак він повинен піти у відставку, "якщо у нього залишилась хоч якась гідність".

"У нього є сім'я, є поруч люди, які бачать реакцію суспільства, політиків, президента. Щоб люди зараз не морочили голову, як приймати той чи інший закон – він повинен просто піти у відставку", – сказав Зеленський.

Президент додав, що вважає це рішення найліберальнішим з тих, які можуть бути.

Після цього (відставки Тупицького – 24 канал) спокійно перейдемо до оновлення складу Конституційного Суду. Я повертати назад не буду, відкликати законопроєкт не буду,

– запевнив президент.

Що робитиме у разі відмови суддів йти у відставку

Водночас зеленський зізнався, що у нього немає сценарію на той випадок, якщо судді не захочуть йти у відставку. За його словами, цим питанням займатимуться відповідні органи.

"Вони громадяни України, а потім вже судді і вони не можуть йти всупереч рішенням парламенту і довіри суспільства", – сказав Зеленський.

Скандал довкола КСУ: що відомо

Конституційний суд втрапив у скандал через те, що 27 жовтня 2020 року на закритому засіданні скасував антикорупційну реформу. Це відбулось за поданням 47 нардепів. Здебільшого серед них – члени від ОПЗЖ.

Згідно з таким рішенням, е-декларування скасували. Тепер політики та судді зможуть не показувати свої статки суспільству, а тому й не понесуть покарання на приховану інформацію.

Суспільство ще більше почало обговорювати дії суддів КСУ після того, як призначили закрите засідання на 3 листопада о 10:00. На ньому хочуть обговорити справу щодо конституційності закону про функціонування української мови як державної.

Щодо цього закону до КСУ звернувся 51 народний депутат попереднього скликання.

Цікавим стало те, що серед них здебільшого представники фракції "Опозиційний блок". Більшість з них – члени фракції ОПЗЖ, яка є в Раді.



КСУ скасував е-декларування / Інфографіка 24 каналу