Він повинен піти у відставку, – Зеленський про голову КСУ Тупицького
Президент України Володимир Зеленський заявив, що голова Конституційного Суду Олександр Тупицький повинен піти у відставку. Зеленський назвав таке рішення найліберальнішим зі всіх можливих.
Президент пояснив, що найбільше у цій ситуації йдеться про одну особу – саме про Тупицького. Таку думку Зеленський висловив в ефірі "Свободи слова" на 24 каналі.
Зверніть увагу Роботу Конституційного Суду я оцінюю, як ураган, – Зеленський
Він зазначив, що не хоче ображати Тупицького, однак він повинен піти у відставку, "якщо у нього залишилась хоч якась гідність".
"У нього є сім'я, є поруч люди, які бачать реакцію суспільства, політиків, президента. Щоб люди зараз не морочили голову, як приймати той чи інший закон – він повинен просто піти у відставку", – сказав Зеленський.
Президент додав, що вважає це рішення найліберальнішим з тих, які можуть бути.
Після цього (відставки Тупицького – 24 канал) спокійно перейдемо до оновлення складу Конституційного Суду. Я повертати назад не буду, відкликати законопроєкт не буду,
– запевнив президент.
Що робитиме у разі відмови суддів йти у відставку
Водночас зеленський зізнався, що у нього немає сценарію на той випадок, якщо судді не захочуть йти у відставку. За його словами, цим питанням займатимуться відповідні органи.
"Вони громадяни України, а потім вже судді і вони не можуть йти всупереч рішенням парламенту і довіри суспільства", – сказав Зеленський.
Скандал довкола КСУ: що відомо
- Конституційний суд втрапив у скандал через те, що 27 жовтня 2020 року на закритому засіданні скасував антикорупційну реформу. Це відбулось за поданням 47 нардепів. Здебільшого серед них – члени від ОПЗЖ.
- Згідно з таким рішенням, е-декларування скасували. Тепер політики та судді зможуть не показувати свої статки суспільству, а тому й не понесуть покарання на приховану інформацію.
- Суспільство ще більше почало обговорювати дії суддів КСУ після того, як призначили закрите засідання на 3 листопада о 10:00. На ньому хочуть обговорити справу щодо конституційності закону про функціонування української мови як державної.
- Щодо цього закону до КСУ звернувся 51 народний депутат попереднього скликання.
- Цікавим стало те, що серед них здебільшого представники фракції "Опозиційний блок". Більшість з них – члени фракції ОПЗЖ, яка є в Раді.
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