Зеленський готує новий закон про судову реформу: коли його представлять у Раді
Законопроєкт про судову реформу України наразі обговорюється на рівні комітету Верховної Ради та відповідних служб Офісу Президента. Його презентують в парламенті вже найближчим часом.
Представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський заявив, що законопроєкт можуть представити навіть у листопаді. Про це він сказав в ефірі 24 каналу.
До слова З'явився текст скандального рішення КСУ: деталі
"Мені відомо, що в будь-якому випадку кримінальна відповідальність за недостовірне декларування має бути обов'язково запроваджена і відновлена. Навіть після того, як КСУ ухвалив таке сумнівно легітимне, на наш погляд, рішення вчора", – зазначив Веніславський.
За його словами, для того, щоб говорити про конкретний зміст законодавчих ініціатив президента чи народних депутатів, спершу необхідно ознайомитись з мотивувальною частиною рішення КСУ. Це дозволить зрозуміти, які саме конкретно норми КСУ були порушені статтею про недостовірне декларування.
- 27 жовтня під час закритого засідання Конституційний суд скасував, зокрема, статтю Кримінального кодексу про декларування неправдивої інформації. Вона передбачала штраф або кримінальну відповідальність суддям за неперевірені дані у деклараціях чиновників.
- Відповідний позов подали нардепи від ОПЗЖ та групи "За майбутнє".
- 28 жовтня з 18:00 доступ до реєстру електронних декларацій заблокували.