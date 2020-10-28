Законопроєкт про судову реформу України наразі обговорюється на рівні комітету Верховної Ради та відповідних служб Офісу Президента. Його презентують в парламенті вже найближчим часом.

Представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський заявив, що законопроєкт можуть представити навіть у листопаді. Про це він сказав в ефірі 24 каналу.

До слова З'явився текст скандального рішення КСУ: деталі

"Мені відомо, що в будь-якому випадку кримінальна відповідальність за недостовірне декларування має бути обов'язково запроваджена і відновлена. Навіть після того, як КСУ ухвалив таке сумнівно легітимне, на наш погляд, рішення вчора", – зазначив Веніславський.

Довідка. Висновки Венеційської комісії щодо законопроєкту про судову реформу Володимира Зеленського – читайте тут.

За його словами, для того, щоб говорити про конкретний зміст законодавчих ініціатив президента чи народних депутатів, спершу необхідно ознайомитись з мотивувальною частиною рішення КСУ. Це дозволить зрозуміти, які саме конкретно норми КСУ були порушені статтею про недостовірне декларування.