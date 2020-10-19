Президент України Володимир Зеленський виступив із ідеєю залучити до Тристоронньої контактної групи (ТКГ) щодо Донбасу представників релігійних організацій. На його переконання, вони можуть допомагати в галузі гуманітарних питань.

Докладніше про таку ініціативу Зеленського

Відповідні його слова пролунали на зустрічі з представниками Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій. Про це повідомляє пресслужба Президента України.

Зверніть увагу Якщо мінські домовленості не працюють, то підпишімо інші, – Резніков про долю "Мінська"

Зеленський, зокрема, подякував представникам релігійних організацій за участь у засіданні ТКГ. Водночас він висловився за їхнє долучення до роботи ТКГ у сфері гуманітарних питань.

Мовиться про:

взаємне звільнення утримуваних осіб,

доступ Міжнародного комітету Червоного Хреста до місць утримання на тимчасово окупованих територіях

тощо.

Цікаво Врегулювання ситуації на Донбасі: Кулеба назвав пріоритетний сценарій для України

Що таке ТКГ і хто бере у ній участь