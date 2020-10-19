Зеленський хоче розширити ТКГ: кого він запропонував залучити
Президент України Володимир Зеленський виступив із ідеєю залучити до Тристоронньої контактної групи (ТКГ) щодо Донбасу представників релігійних організацій. На його переконання, вони можуть допомагати в галузі гуманітарних питань.
Докладніше про таку ініціативу Зеленського
Відповідні його слова пролунали на зустрічі з представниками Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій. Про це повідомляє пресслужба Президента України.
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Зеленський, зокрема, подякував представникам релігійних організацій за участь у засіданні ТКГ. Водночас він висловився за їхнє долучення до роботи ТКГ у сфері гуманітарних питань.
Мовиться про:
- взаємне звільнення утримуваних осіб,
- доступ Міжнародного комітету Червоного Хреста до місць утримання на тимчасово окупованих територіях
- тощо.
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Що таке ТКГ і хто бере у ній участь
- Це уповноважена група представників України, ОБСЄ та Росії, яку було сформовано як засіб для полегшення дипломатичного вирішення війни на сході України.
- Очолює українську делегацію Леонід Кравчук. Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак за дорученням Зеленського модерує діяльність української делегації в ТКГ.
- Також до неї входять віцепрем’єр Олексій Резніков і три народних депутати – Андрій Костін, Олександр Мережко і Галина Третьякова (всі – з фракції "Слуга народу").
- Крім того, у складі делегації перебувають заступник міністра розвитку економіки Юлія Свириденко та заступник міністра оборони Олександр Поліщук.
- 9 червня вперше до роботи Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання на Донбасі залучили проукраїнськи налаштованих вимушених переселенців з окремих районів Донецької та Луганської областей.
- Донеччину представляють відомі журналісти Сергій Гармаш і Денис Казанський. А запрошеними представниками від Луганини стали лікар Костянтин Лібстер і юрист, керівник громадської організації "Луганське земляцтво" Вадим Горан.