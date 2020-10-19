В Офісі Президента доручили прем'єр-міністру Денису Шмигалю сформувати конкурентний ринок електроенергії. Йдеться про Бурштинську ТЕС.

Бурштинська теплова електростанція виробляє 90% енергії в регіоні. В Офісі Президента хочуть зробити ринок більш конкурентним. Про це повідомляє "Європейська правда".

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Що доручили зробити з ТЕС

Шмигалю доручили сформувати конкурентний ринок електроенергії в торговій зоні "Острів Бурштинської ТЕС".

Глава уряду має залучити Антимонопольний комітет, щоб розв'язати цю проблему.

Зверніть увагу. Бурштинська теплова електростанція належить "ДТЕК Західенерго" Ріната Ахметова. Денис Шмигаль працював директором цієї ТЕС перед тим, як очолив уряд.

Що відомо про ціни на електроенергію на "Острові Бурштинської ТЕС"

Висока ціна на електрику в регіоні Бурштинського енергоострова тримається із 15 квітня 2020 року. Тоді заблокували імпорт електричної енергії, який створював конкуренцію.

У Бурштинському енергоострові електроенергія коштує більше, ніж у сусідніх європейських країнах.