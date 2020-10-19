Зеленський хоче, щоб Шмигаль розібрався з Бурштинською ТЕС, якою той раніше керував
В Офісі Президента доручили прем'єр-міністру Денису Шмигалю сформувати конкурентний ринок електроенергії. Йдеться про Бурштинську ТЕС.
Бурштинська теплова електростанція виробляє 90% енергії в регіоні. В Офісі Президента хочуть зробити ринок більш конкурентним. Про це повідомляє "Європейська правда".
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Що доручили зробити з ТЕС
- Шмигалю доручили сформувати конкурентний ринок електроенергії в торговій зоні "Острів Бурштинської ТЕС".
- Глава уряду має залучити Антимонопольний комітет, щоб розв'язати цю проблему.
Що відомо про ціни на електроенергію на "Острові Бурштинської ТЕС"
- Висока ціна на електрику в регіоні Бурштинського енергоострова тримається із 15 квітня 2020 року. Тоді заблокували імпорт електричної енергії, який створював конкуренцію.
- У Бурштинському енергоострові електроенергія коштує більше, ніж у сусідніх європейських країнах.
Що таке Бурштинський енергоострів
Це умовна територія Івано-Франківської, Львівської та Закарпатської областей, яка споживає електроенергією від Бурштинської ТЕС.
На цій території живуть близько 3 мільйонів людей.