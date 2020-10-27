Зеленський хоче звільнити першого заступника глави ОП Трофімова, – ЗМІ
У засобах масової інформації з'явилася новина, начебто першого заступника керівника Офісу Президента України Сергія Трофімова можуть звільнити. Подейкують, що через незадовільну роботу ОП з головами облдержадміністрацій.
Причини ймовірного звільнення
А також через провал партії "Слуга народу" на місцевих виборах. Про це повідомили "Українській правді" під час розмови з представником команди президента.
Раніше Трофімов прокоментував чутки про своє звільнення з ОП
Однак, як повідомили у ЗМІ, інший співрозмовник видання в Офісі Президента наголосив, що це не єдина причина для звільнення.
Важливо зазначити, мовиться про те, що Зеленському стало відомо про зловживання Трофімова щодо Державної архітектурно-будівельної інспекції України. А рішення про його звільнення прийняли ще до місцевих виборів.
Інше джерело зазначило, що "ймовірність звільнення Трофімова висока".
Наразі жодних прізвищ видання не називає.
Що відомо про можливе звільнення Трофімова
- Це вже не перша згадка у ЗМІ про те, що першого заступника глави ОПУ Сергія Трофімова можуть звільнити. Його політичне майбутнє начебто "висить на волосині".
- Усю цю ситуацію "тримають" лише особисті відносини із Зеленським. Якби не це – Трофімова вже б не було в ОП.
- Цю інформацію опублікувало видання "Українська правда" ще 15 жовтня з посиланням на особисті джерела у "Слузі народу", уряді та Офісі Президента.
- Тоді ж Трофімов прокоментував це так: "Заявляю офіційно: на пост першого заступника керівника Офісу Президента мене призначив президент Володимир Зеленський, і тільки він може оцінювати мою роботу".