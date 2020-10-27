У засобах масової інформації з'явилася новина, начебто першого заступника керівника Офісу Президента України Сергія Трофімова можуть звільнити. Подейкують, що через незадовільну роботу ОП з головами облдержадміністрацій.

Причини ймовірного звільнення

А також через провал партії "Слуга народу" на місцевих виборах. Про це повідомили "Українській правді" під час розмови з представником команди президента.

Раніше Трофімов прокоментував чутки про своє звільнення з ОП

Однак, як повідомили у ЗМІ, інший співрозмовник видання в Офісі Президента наголосив, що це не єдина причина для звільнення.

Важливо зазначити, мовиться про те, що Зеленському стало відомо про зловживання Трофімова щодо Державної архітектурно-будівельної інспекції України. А рішення про його звільнення прийняли ще до місцевих виборів.

Інше джерело зазначило, що "ймовірність звільнення Трофімова висока".

Наразі жодних прізвищ видання не називає.

Що відомо про можливе звільнення Трофімова