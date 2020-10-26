Під час зустрічі лідерів держав "нормандської четвірки" у Парижі 9 грудня 2019 року Зеленський дав собі рік, аби спробувати закінчити війну на Донбасі за Мінськими угодами. Натомість міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков сказав, що сприймає ці слова по-своєму.

В ефірі одного з телеканалів Резніков заявив, що термін один рік для завершення війни на Донбасі потрібно розуміти як термін, відведений на спроби реалізувати той сценарій, який було прописано в Мінських угодах, повідомляє 24 канал.

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При цьому він зазначив, що війна на Донбасі не закінчиться у 2020 році, адже необхідно багато часу на виведення військ Російської Федерації з окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Я трохи по-іншому трактую слова президента. Він сказав, що дає собі рік, щоб йти за сценарієм, який було написано у 2014 році. Маються на увазі Мінські угоди так, як вони написані. Він, по суті, це сказав 9 грудня в Парижі (на зустрічі лідерів держав "нормандської четвірки" 9 грудня 2019 року - ІФ). Тому 9 грудня спливає цей рік, і президент буде приймати рішення,

– заявив він в ефірі одного з телеканалів.

Чи казав Зеленський про припинення війни на Донбасі у 2020 році

У березні 2020 року в інтерв'ю британському виданню The Guardian президент України Зеленський висловив надію, що може домовитися з Путіним про припинення війни на Донбасі. Разом з тим, тоді він припустив, що Україна може вийти з переговорів, якщо впродовж року після саміту в Парижі в них не буде прогресу.

Час іде. Ми можемо витратити один рік на всю угоду. Потім вона має бути реалізована. Більший термін ми не можемо дозволити,

– повідомив тоді президент під час інтерв'ю.

Тоді ще Зеленський розповів, що Україна має "два або три плани" дій після можливого виходу з переговорів, але залишив їх у секреті.

У серпні 2020 року в інтерв'ю телеканалу Euronews президент України розповів, що дуже вірить на закінчення війна на Донбасі у цьому ж році.

Попри це Зеленський підкреслив, що це не залежить лише від нього і зізнався, що поки що не існує іншого реального дієвого плану мирного врегулювання ситуації на сході України, який підтримали б усі сторони "нормандської четвірки". Тоді ж зеленський додав, що поки що Україна рухатиметься шляхом Мінських угод, але якщо цей план не працюватиме, то Україна думатиме над іншим.

Зазначимо, що після Нормандської зустрічі в Парижі 9 грудня 2019 року Зеленський продовжив особливий статус Донбасу ще на рік. Відповідний закон він підписав 18 грудня того ж року.

На запитання журналістів, чому закон необхідно продовжити саме на рік, а не п'ять чи десять президент відповів, що "ми не знаємо, що буде через п'ять років і через десять, а рік – це нормально".