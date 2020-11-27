У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який передбачає можливу кримінальну відповідальність за недостовірне декларування. Однак під час засідання робочої групи Володимир Зеленський наполягав на більш жорсткому покаранні.

Президента вдалося переконати, що жорсткіші санкції можуть не набрати достатньої кількості голосів. Про це розповів представник президента в Конституційному Суді Федір Веніславський в ефірі 24 каналу.

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За його словами, якщо сума недостовірного декларування перевищує близько 4 мільйонів гривень, то депутата можуть позбавити волі на термін до 2 років.

Зверніть увагу! У Верховній Раді зареєстрували новий законопроєкт Володимира Зеленського. У ньому мовиться про те, щоб відновити відповідальність за брехню в електронних деклараціях. Детальніше про це – читайте тут.

Веніславський розповів, що президент вніс законопроєкт не на виконання рішення КСУ, а для вдосконалення кримінальної відповідальності за недостовірне декларування.

Буде вже серйозна підстава, щоб депутат припинив повноваження на державній службі,

– заявив він.

Представник президента розповів, що відсутність інформації про декілька мільйонів у деклараціях заслуговує на жорстке покарання. Тому у Верховній Раді необхідно набрати необхідну кількість голосів.

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Веніславський припустив, що впродовж наступного тижня у парламенті зареєструють новий комплексний законопроєкт про внесення змін до закону "Про запобігання корупції", який передбачає обов'язок декларувати майно.

Що цьому передувало: коротко

Конституційний Суд наприкінці жовтня 2020 року визнав неконституційними окремі положення антикорупційного законодавства.

Антикорупційний комітет Верховної Ради 3 листопада 2020 року підтримав законопроєкт Дмитра Разумкова про відновлення е-декларування в початковому вигляді.

Президент України направив лист до Венеціанської комісії з проханням оцінити конституційну кризу в Україні та надати висновок щодо стану антикорупційного законодавства.



КСУ скасував е-декларування / Інфографіка 24 каналу