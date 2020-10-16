Президент України Володимир Зеленський 16 жовтня відвідав Туреччину на запрошення місцевого лідера Реджепа Ердогана. У ході зустрічі президенти підписали нову військову угоду між державами.

Новий військовий договір створить правові підстави для розширення двостороннього співробітництва, повідомляє Офіс Президента.

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Зеленський та Ердоган підписали декларацію про наміри між Міністерством оборони України та Директоратом оборонної промисловості Туреччини.

А також рамкову військову угоду між українським Кабінетом Міністрів та турецьким урядом.

Військова співпраця Туреччини й України

Ще за часів Петра Порошенка Україна закупила в Туреччини ударні безпілотники Bayraktar TB2. Нині на озброєнні ЗСУ таких є 6, але міністр оборони Андрій Таран цього року заявляв про бажання купити нову партію.

Крім того, Володимир Зеленський під час свого минулого візиту в Туреччину у 2019 році домовився з Реджепом Ердоганом про спільне виробництво ще одного безпілотника – Akıncı.