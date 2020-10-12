Президент України Володимир Зеленський дав велике інтерв'ю виданню BBC. У ньому український лідер розповів про відносини з попередником Петром Порошенком, можливе звільнення генпрокурорки Ірини Венедіктової і прокоментував падіння власних рейтингів.

Інтерв'ю з Президентом України Володимиром Зеленським опублікувало видання BBC. Найцікавіші моменти розмови з главою держави відібрав 24 канал.

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Війна на Донбасі й перемир'я

Володимир Зеленський підкреслив, що за 75 днів тиші на Донбасі загинула одна людина. Президент вважає це перемогою, втім додає, що не все обіцяне виконали.

Ми реально не реагуємо на якісь поодинокі постріли з окупованої території. Ми не маємо робити те, що призведе до ескалації цього конфлікту. Хоча є втрати,

– сказав глава держави.

"Я одразу говорив, що не чіпляюсь ні за рейтинги, ні за владу. Якщо я не зможу закінчити війну, отже потрібно, щоб прийшла інша людина, яка спроможна закінчити цю трагічну історію між нашими країнами", – переконує президент.

Втім Зеленський все ж сподівається, що зможе укласти мирну угоду з президентом Росії Володимиром Путіним, який повинен повернути українські території, зокрема, Крим. Глава держави вірить у це, проте зазначає, що Україні потрібна допомога цілого світу.

"Я вірю в це. В іншому разі я б не йшов у президенти України. Це дуже складно", – додав президент.

Володимир Зеленський стверджує, що не впливає на правоохоронні органи, однак він дав доручення, щоб всі олігархи "жили за законом".

Немає своїх-чужих, всі олігархи, вони повинні жити за законом. Порошенко – один з цих олігархів. Я не впливаю на життя пана Порошенка, слава богу,

– зазначив глава держави.

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73% – це вирок Порошенка

Ви знаєте, що стосується 73%, правда у тому, що це вирок був пану Порошенку. Щодо втрати рейтингів, то я вам сказав, що не чіпляюсь за них,

– зазначив Зеленський.

Український лідер додав, що йому не байдуже, коли люди кажуть, що він втратив рейтинг. Однак пояснив ситуацію з цифрами. "У першому турі я переміг, десь 33% було. Зараз у мене ті самі цифри", – заявив президент.

Венедіктова має час до кінця року

Український лідер пояснив відставку попереднього генпрокурора Руслана Рябошапки відсутністю результатів. Мовляв, пів року надто мало, щоб "пересаджати всіх", але конкретні кроки вже мали б бути.

І якщо зараз новий генпрокурор до кінця року не покаже свого результату, їй я дам таку саму відповідь,

– заявив Володимир Зеленський.

Президент назвав "просто словами" реакцію родичів Небесної сотні, які закинули главі держави "повернення до часів Януковича" через призначення в ОПУ Олега Татарова, який працював в МВС за часів президента-втікача.

"Ця конкретна людина нікого не розганяла. Я поважаю Майдан, ми поважаємо пам'ять загиблих, я патріотична людина, я президент України. Я ніколи не призначив би людину, яка розганяла людей на Майдані", – запевнив Володимир Зеленський.

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Українці не хочуть спілкуватися з росіянами

Глава держави вважає, що членство в НАТО – це найважливіша підтримка, якої наразі потребує Україна. Зокрема він відзначив той факт, що наша держава вже стала партнером Альянсу з розширеними можливостями. Він також певен, що коли США й країни Євросоюзу не хочуть втратити Україну, вони мусять її підтримати.

Натомість президент у дещо іншому світлі відзначив стосунки з Росією. Він підкреслив, що в часи Радянського Союзу два народи жили пліч-о-пліч і поважали одне одного.

Та зараз у нас війна, зараз у нас ненависть, зараз українці не хочуть спілкуватися з росіянами, тому – НАТО. Якщо хтось каже, що це фантастика – ну, побачимо,

– підсумував Зеленський.

Інтерв'ю Володимира Зеленського: дивіться відео